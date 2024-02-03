5 минут, чтобы забыть об отеках: лифтинг-массаж лица, который можно сделать самостоятельно

Фитнес-тренер показала, как сделать массаж для лица в домашних условиях всего за 5 минут, чтобы избавиться от отеков.

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Лифтинг-массаж лица, который можно сделать самостоятельно/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Нередко многие из нас сталкиваются с такой проблемой, как отеки на лице. Часто они могут беспокоить утром после сна. С такой проблемой может помочь бороться массаж лица, который можно сделать себе самостоятельно.

Фитнес-тренер Анита Луценкопоказала, как самостоятельно сделать лифтинговый массаж лица по утрам, чтобы избавиться от отеков и улучшить внешний вид. На такую процедуру понадобится всего 5 минут. А если выполнять ее регулярно, эффект не заставит себя ждать.

"Знаю, как вы любите "спорт для лица". Делюсь утренней процедурой, когда мало времени на долгий массаж. Лимфодренаж лица для омоложения. Я делаю лифтинг буквально 5 минут, работаю над шеей, потом перехожу к подбородку, а потом уже выше – зона губ, щеки, лоб", – отметила тренер.

Она подчеркнула, что работать нужно над всеми мышцами тела, лицо – не исключение. Массаж лица – это лифтинг, то есть подтяжка лица без уколов красоты и пластического хирурга.

"Лифтинг массаж лица – эффективная процедура, направленная на омоложение кожи. Этот вид массажа зарекомендовал себя как отличный способ естественного восстановления тонуса кожи, уменьшения выразительных линий и начальных морщин. Суть лифтинг массажа – активизировать кровообращение, стимулировать лимфодренаж. Регулярный самомассаж может значительно улучшить контуры лица, сделать кожу более мягкой, гладкой и сияющей", – объяснила Анита Луценко.

Смотрите видео, в котором Анита Луценко показывает, как правильно делать массаж лица:

Ранее Анита Луценко показала идеальную тренировку на все тело – 6 лучших упражнений для похудения. Такая тренировка на всё тело займет всего 12 минут, а результат вас приятно удивит.

Также ранее тренер показала, как быстро сжечь жир на животе. На такую "горячую" тренировку понадобится всего 5 минут в день, а результат не заставит долго себя ждать. Такую зарядку нужно делать трижды в неделю.

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