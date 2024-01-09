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6 лучших упражнений для похудения: идеальная тренировка на все тело

Алёна Воронина
9 января 2024, 21:19
Такая тренировка на все тело займет всего 12 минут, а результат вас приятно удивит.
Анита Луценко, физические упражнения
Тренер показала 6 лучших упражнений для похудения/ коллаж: Главред, фото: скрин

Чтобы быстро похудеть, не нужно идти в спортзал и изнурять себя длительными и тяжелыми тренировками. Для похудения основное – правильное питание и умеренная правильно подобранная нагрузка для тела.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений на все тело с акцентом на ноги и пресс. Если регулярно выполнять такие упражнения, очень скоро будет результат.

В начале тренировки нужно сделать разминку, отмечает тренер. Анита Луценко показала, какую разминку можно делать.

После этого нужно переходить к основным упражнениям – их всего шесть. На такую тренировку вместе с разминкой нужно будет всего 12 минут.

"Это тренировка на всё тело с акцентом на пресс и ноги от Аниты Луценко. Ты давно просила сделать именно такую "руханку" – держи замечательный суперсет, от которого ты точно увидишь результат. Первые минуты "руханки" – разминка, это очень важная часть тренировки, но мы быстро переходим к основной части. Чтобы похудеть, нужно регулярно заниматься спортом и следить за питанием", – отметила тренер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала лучший комплекс упражнений при боли в шее. Такую гимнастику для шеи можно выполнять, если беспокоит шейный остеохондроз, боли и спазмы шеи, головные боли.

Также ранее тренер Анита Луценко показала, как быстро сжечь жир на животе. На такую тренировку понадобится всего 5 минут в день, а результат не заставит долго себя ждать. Такую зарядку нужно делать трижды в неделю.

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