Зарядка для шеи на 8 минут: лучший комплекс упражнений при боли в шее

Боль в шее в наше время преследует многих людей. Часто такие проблемы могут возникать из-за малоподвижного образа жизни или постоянной сидячей работы за компьютером.
Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений, который поможет бороться с болью в шее. Такие упражнения можно делать, если беспокоит шейный остеохондроз, боли и спазмы шеи, головные боли, отмечает тренер.
"Гимнастика от болей в шее актуальна многим современным людям, скованность в шейном отделе может изрядно испортить настроение. Можно долго узнавать, почему болит шея? Но гимнастика для шеи никогда не помешает", – отметила Анита Луценко.
На выполнение этих упражнений будет достаточно всего 8 минут в день.
"Измените свою жизнь всего за 8 минут в день: если бы ваша шея умела говорить, она бы сказала: "Спасибо за лучшую зарядку для шейного отдела". Я предлагаю вам выполнить со мной зарядку при болях шеи, которая не навредит", – отметила тренер.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Ранее Анита Луценко показала, эффективные упражнения на пресс на 5 минут. Чтобы избавиться от лишнего жира на животе и накачать пресс, достаточно всего 5 минут в день. Тренер показала эффективные упражнения.
Также ранее Анита Луценко рассказала, чем опасна сутулость и как от нее избавиться. Мы можем даже не замечать, что наша спина во время сидения меняет свою форму, а это может привести к серьезным негативным последствиям.
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