Зарядка для шеи на 8 минут: лучший комплекс упражнений при боли в шее

Такую гимнастику для шеи можно выполнять, если беспокоит шейный остеохондроз, боли и спазмы шеи, головные боли.

https://glavred.info/sport/zaryadka-dlya-shei-na-8-minut-luchshiy-kompleks-uprazhneniy-pri-boli-v-shee-10528574.html Ссылка скопирована

Зарядка для шеи на 8 минут/ коллаж: Главред, фото: скрин

Боль в шее в наше время преследует многих людей. Часто такие проблемы могут возникать из-за малоподвижного образа жизни или постоянной сидячей работы за компьютером.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений , который поможет бороться с болью в шее. Такие упражнения можно делать, если беспокоит шейный остеохондроз, боли и спазмы шеи, головные боли, отмечает тренер.

"Гимнастика от болей в шее актуальна многим современным людям, скованность в шейном отделе может изрядно испортить настроение. Можно долго узнавать, почему болит шея? Но гимнастика для шеи никогда не помешает", – отметила Анита Луценко.

На выполнение этих упражнений будет достаточно всего 8 минут в день.

"Измените свою жизнь всего за 8 минут в день: если бы ваша шея умела говорить, она бы сказала: "Спасибо за лучшую зарядку для шейного отдела". Я предлагаю вам выполнить со мной зарядку при болях шеи, которая не навредит", – отметила тренер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала, эффективные упражнения на пресс на 5 минут. Чтобы избавиться от лишнего жира на животе и накачать пресс, достаточно всего 5 минут в день. Тренер показала эффективные упражнения.

Также ранее Анита Луценко рассказала, чем опасна сутулость и как от нее избавиться. Мы можем даже не замечать, что наша спина во время сидения меняет свою форму, а это может привести к серьезным негативным последствиям.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.