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Необычный вариант со 100%-м результатом: эффективные упражнения на пресс на 5 минут

Алёна Воронина
20 декабря 2023, 04:30
Чтобы избавиться от лишнего жира на животе и накачать пресс, достаточно всего 5 минут в день. Тренер показала эффективные упражнения.
Анита Луценко, пресс, упражнения
Необычные упражнения на пресс на 5 минут/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Для того, чтобы накачать пресс и избавиться от лишних сантиметров на талии, достаточно уделять этому заданию всего по 5 минут в день.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала необычные упражнения на пресс, которые дадут превосходный результат. При этом она подчеркнула, что идеальной формулой для наилучшего результата является рациональное меню и спорт.

"Первый результат – это особенный момент, и каждый раз я получаю максимальное количество вопросов о чуде первого результата. Когда мой живот будет плоским? Когда я увижу свой пресс? Когда у меня похудеет зона живота? Идеальная формула для наилучшего результата: рациональное меню и спорт", – отметила Анита Луценко.

Она посоветовала сделать замеры окружности своего живота до начала выполнения этих упражнений и через месяц, а затем сравнить результаты.

Эти упражнения может выполнять 3-4 раза в неделю.

Также тренер отметила, что с упражнениями на пресс можно совместить кардиотренировки, упражнения на ноги и спину, разминку, а также растяжку.

Меню для красивого пресса должно быть сбалансировано.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала, чем опасна сутулость и как от нее избавиться. Мы можем даже не замечать, что наша спина во время сидения меняет свою форму, а это может привести к серьезным негативным последствиям.

Также ранее Анита Луценко показала жаркую круговую тренировку на все тело, которая поможет сбросить лишний вес. Простой комплекс упражнений поможет держать свое тело в форме и быстро сбросить лишний вес.

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