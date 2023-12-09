УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Жаркая круговая тренировка на все тело: тренер показала, как сбросить лишний вес дома

Алёна Воронина
9 декабря 2023, 12:14
Простой комплекс упражнений поможет держать свое тело в форме и быстро сбросить лишний вес.
Спорт, физические упражнения, Анита Луценко
Тренер Анита Луценко показала как сбросить лишний вес дома/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Физическая активность очень нужна каждому из нас, особенно в случае малоподвижной или сидячей работы. Также важна физическая нагрузка для тех, кто ставит перед собой цель избавиться от лишнего веса. Хотя бы минимальная зарядка должна присутствовать в графике каждого из нас несколько раз в неделю.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала круговую тренировку дома на все тело, которая поможет похудеть и держать тело здоровым и в идеальной форме.

Это тренировка на все группы мышц в домашних условиях. Упражнения направлены на пресс, ноги руки и другие части тела.

"Тебе кажется, что эта тренировка очень длинная и сложная, но не волнуйся, постепенно всё получится. Начать – это самая сложная часть тренировки, потому что во время спортивной нагрузки приходит мотивация. Физическая культура – это важная составляющая здоровой нации, вы не тратите время на спорт, вы инвестируете его в свое здоровье. В этой тренировке, кроме головной части, есть разминка и заминка", – рассказала тренер.

На выполнение этих упражнений потребуется всего 35 минут. Из дополнительного инвентаря нужен лишь коврик, ведь некоторые упражнения будут выполняться, лежа на полу. Также стоит поставить возле себя стакан воды, чтобы при необходимости можно было пить.

"Эту тренировку вы можете делать каждый раз, когда у вас есть время. И еще один вариант – выполнять эту тренировку каждый раз, когда вы испытываете очень высокий уровень стресса, при котором вы действительно хотите есть, потому что мы знаем, что еда успокаивает наш стресс. Но так же наш стресс снимают тренировки. Поэтому каждый раз, когда вы захотите поесть из-за такого состояния – включите это видео и позанимайтесь", – отметила Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее тренер Анита Луценко показала самый простой комплекс упражнений для начала дня. Тренер показала короткую зарядку-медитацию на 3 минуты, с которой стоит начинать каждый свой день. Она поможет организму проснуться и придаст вам бодрости на весь день.

Также ранее тренер показала 6 идеальных упражнений, чтобы сбросить лишний вес. Такая тренировка подойдет как тем, кто ищет комплекс упражнений для похудения в домашних условиях, так и тем, кто просто хочет поддерживать здоровье своего тела.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лишний вес зарядка похудение Анита Луценко силовые упражнения физические упражнения интересные новости
Реклама

Главное за день

У Байдена раскрыли планы Путина при атаке на Украину: наивно верил в один фактор

У Байдена раскрыли планы Путина при атаке на Украину: наивно верил в один фактор

11:44 Мир
"Оккупанты уйдут из Крыма навсегда": Умеров анонсировал новые наработки на 2024 год

"Оккупанты уйдут из Крыма навсегда": Умеров анонсировал новые наработки на 2024 год

10:59 Украина
РФ ждет нужного момента: когда может повториться ракетная атака по Украине

РФ ждет нужного момента: когда может повториться ракетная атака по Украине

09:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:14

Жаркая круговая тренировка на все тело: тренер показала, как сбросить лишний вес дома

11:50

Как пчелы покусали: в сети появилось фото жутко опухшего Киркорова

11:49

Бархат, пайетки и перья: в чем встречать 2024 год, чтобы задобрить Дракона

11:44

У Байдена раскрыли планы Путина при атаке на Украину: наивно верил в один фактор

11:29

Лунный календарь 10 декабря 2023: спутник способствует решению давних проблем

Россия рассчитывает дожать Украину без помощи США - ЗолотаревРоссия рассчитывает дожать Украину без помощи США - Золотарев
10:59

"Оккупанты уйдут из Крыма навсегда": Умеров анонсировал новые наработки на 2024 год

10:58

Гороскоп на завтра 10 декабря 2023: ко Львам придут деньги, Весы - избегайте толпы

10:34

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня 2023: Кролик - ждите критики, Лошадь - ваш служебный роман раскроют

10:28

Бои за Авдеевку: оккупанты захватили очистные сооружения города - ISW

Реклама
10:12

"Мы готовимся": генерал Маломуж сказал, когда может быть новое наступление ВСУ

09:42

РФ ждет нужного момента: когда может повториться ракетная атака по Украине

09:39

Гости разберут тарелки подчистую: оригинальная и нежная закуска на Новый год за 15 минут

09:06

Если Путин победит, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны – Кулеба

08:49

Кнутом и пряником: в Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации

08:10

Верить в ВСУ уже мало, а проигрывают войну не военныемнение

07:55

Только гений найдет 4-х женщин в хитрой оптической иллюзии: необычайная загадка

07:48

"Придется платить кровью американцев": у Байдена рассказали, чем грозит прекращение помощи Украине

06:25

Почему нельзя говорить "подарок": какое правильное слово стоит использовать

06:10

Пацанский миф Путинамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого идеальное зрение: нужно за 11 секунд найти лампочку

Реклама
04:32

Тайная кнопка на стиралке: женщина показала, как избавиться от затхлого запаха

03:34

Елка засияет за считанные минуты: техника вешания гирлянд, которая сэкономит ваше время

02:35

РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления – глава разведки Эстонии

01:37

"Будет оплачиваться кровью солдат": эксперт объяснил, чем грозит задержка помощи США

08 декабря, пятница
23:20

"Настраиваем бригады": Украина готовится к контрнаступлению - Кулеба

22:43

"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

22:37

MONATIK планирует стать многодетным отцомВидео

22:23

Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине лично с Байденом - Politico

22:19

Тромб: Леонида Агутина экстренно госпитализировали

22:14

Россия начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине - Sky News

22:09

В Украине уже есть графики отключения света: когда их начнут применять

21:12

РФ усиливает натиск на Купянск: враг перебрасывает силы, чтобы создать плацдарм

20:57

По-богатому: внучка Ротару в шубе и золотой майке на голое тело ходила по Нью-Йорку

20:33

Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году – WSJ

20:21

Шантаж Орбана сработал: Еврокомиссия хочет выделить Венгрии 10 млрд евро

19:58

Сколько ракет Россия может запустить за одну атаку по Украине: ответ авиаэксперта

19:51

Как сохранить свою пенсию: в ПФУ раскрыли детали о продолжении выплат

19:38

Засыплет снегом и зальет дождями: где в Украине будет очень скользко

19:21

Украина не сможет быстро получить деньги от активов России в ЕС – Reuters

19:12

Обмерзает оптика и аккумуляторы: военный рассказал о тяжелой зиме на фронте

Реклама
19:10

А если бы вместо ВСУ наступала армия НАТО?мнение

19:03

"Символ сопротивления": разведка Британии определила, для чего оккупанты обстреливают остров Змеиный

18:50

"У меня сейчас денег нет": Повалий разнылась перед русскими пропагандистами

18:08

Россияне перешли от дронов к ракетам: к чему готовиться украинцам

18:05

"Враг давит": оккупанты терпят колоссальные потери в "мясных штурмах" - Барабаш

18:05

Что делать если телевизор ломается и не показывает: эти сведения ошеломят

17:33

Заливает водой через большие трещины: в Киеве существует реальный риск обвала в метро

17:21

ВСУ меняют тактику: Коваленко рассказал, что ждет Украину в начале 2024 года

17:19

Вы выбросите лопату для снега: чем посыпать сугробы во дворе, чтобы они растаяли на глазах

17:10

3 минуты утренней зарядки: самый простой комплекс упражнений для начала дняВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять