Жаркая круговая тренировка на все тело: тренер показала, как сбросить лишний вес дома

Простой комплекс упражнений поможет держать свое тело в форме и быстро сбросить лишний вес.

https://glavred.info/sport/zharkaya-krugovaya-trenirovka-na-vse-telo-trener-pokazala-kak-sbrosit-lishniy-ves-doma-10523549.html Ссылка скопирована

Тренер Анита Луценко показала как сбросить лишний вес дома/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Физическая активность очень нужна каждому из нас, особенно в случае малоподвижной или сидячей работы. Также важна физическая нагрузка для тех, кто ставит перед собой цель избавиться от лишнего веса. Хотя бы минимальная зарядка должна присутствовать в графике каждого из нас несколько раз в неделю.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала круговую тренировку дома на все тело, которая поможет похудеть и держать тело здоровым и в идеальной форме.

Это тренировка на все группы мышц в домашних условиях. Упражнения направлены на пресс, ноги руки и другие части тела.

"Тебе кажется, что эта тренировка очень длинная и сложная, но не волнуйся, постепенно всё получится. Начать – это самая сложная часть тренировки, потому что во время спортивной нагрузки приходит мотивация. Физическая культура – это важная составляющая здоровой нации, вы не тратите время на спорт, вы инвестируете его в свое здоровье. В этой тренировке, кроме головной части, есть разминка и заминка", – рассказала тренер.

На выполнение этих упражнений потребуется всего 35 минут. Из дополнительного инвентаря нужен лишь коврик, ведь некоторые упражнения будут выполняться, лежа на полу. Также стоит поставить возле себя стакан воды, чтобы при необходимости можно было пить.

"Эту тренировку вы можете делать каждый раз, когда у вас есть время. И еще один вариант – выполнять эту тренировку каждый раз, когда вы испытываете очень высокий уровень стресса, при котором вы действительно хотите есть, потому что мы знаем, что еда успокаивает наш стресс. Но так же наш стресс снимают тренировки. Поэтому каждый раз, когда вы захотите поесть из-за такого состояния – включите это видео и позанимайтесь", – отметила Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее тренер Анита Луценко показала самый простой комплекс упражнений для начала дня. Тренер показала короткую зарядку-медитацию на 3 минуты, с которой стоит начинать каждый свой день. Она поможет организму проснуться и придаст вам бодрости на весь день.

Также ранее тренер показала 6 идеальных упражнений, чтобы сбросить лишний вес. Такая тренировка подойдет как тем, кто ищет комплекс упражнений для похудения в домашних условиях, так и тем, кто просто хочет поддерживать здоровье своего тела.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.