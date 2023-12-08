3 минуты утренней зарядки: самый простой комплекс упражнений для начала дня

Простая утренняя зарядка дома поможет держать свое тело в форме и заряжаться энергией на весь день. На выполнение таких упражнений понадобится совсем немного времени, а вот эффект будет превосходным.
Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений, который можно выполнять утром сразу после пробуждения.
"Сегодня мне хочется сделать подарок каждой и каждому, кто занимается вместе со мной – каждый день или трижды в неделю, или только на выходных. Любое время, потраченное для себя, это самая главная инвестиция в вашей жизни. Это моя любимая утренняя зарядка, твой минимум, который можно выполнять ежедневно. Уже после дел, после работы – можешь сделать более серьезную нагрузку", – отметила тренер.
Анита Луценко объяснила, что это зарядка-медитация, которая не только подготавливает тело к активному дню, но и успокаивает и расслабляет.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Ранее тренер показала 6 идеальных упражнений, чтобы сбросить лишний вес. Такая тренировка подойдет как тем, кто ищет комплекс упражнений для похудения в домашних условиях, так и тем, кто просто хочет поддерживать здоровье своего тела.
Также ранее Анита Луценко рассказала, что такое скандинавская ходьба и какая от нее польза, а также показала, как правильно выполнять такую технику и каких ошибок стоит избегать.
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