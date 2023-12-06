Не только для пенсионеров: что такое скандинавская ходьба и какая от нее польза

Скандинавская ходьба может помочь тем людям, у которых есть проблемы со спиной, зажатие в верхней части туловища, например, в шее. Но в целом она будет полезна всем для поддержания своего здоровья и прочности своего тела.
Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, что дает скандинавская ходьба. Также она показала в видео, как правильно ходить скандинавской ходьбой, и объяснила, какие основные ошибки многие совершают во время этого процесса.
"При скандинавской ходьбе мы используем 90% мышц нашего тела. Только представьте себе, как это круто! Еще плюсом является, что мы тратим на 20% больше калорий, когда делаем ходьбу именно с палками", – рассказала тренер.
Также она подчеркнула, что такой ходьбой могут заниматься люди любого возраста, а не только пенсионеры, как принято думать.
"Хорошая осанка, разгрузка ног, классная ежедневная активность – не только для бабушек (как принято думать о скандинавской ходьбе), но и для всех людей. Это просто еще один вид упражнений, который стоит попробовать. Мое видео для начинающих в скандинавской ходьбе: в чем польза, правильная техника, на какие ошибки обратить внимание, как выбрать правильные палки", – отметила Анита Луценко.
Кроме этого, тренер назвала ТОП-10 интересных фактов о скандинавской ходьбе. Такая ходьба:
- Сжигает на 20% больше калорий, чем обычная ходьба.
- Тренирует около 90% всех мышц тела одновременно.
- Создает минимальную нагрузку на коленные суставы и позвоночник.
- Увеличивает пульс на 10-15 ударов в одну минуту, если сравнивать с обычной ходьбой.
- Улучшает чувство равновесия и координацию.
- Часто используют как реабилитацию после травм.
- Помогает не скользить в гололедицу.
- Положительно влияет эмоциональное состояние и настроение человека.
- Имеет легкую для выполнения технику, с которой может справиться каждый.
- Не требует постоянного наращивания темпа тренировки.
Как правильно заниматься скандинавской ходьбой, тренер показала в видео:
Ранее Анита Луценко показала идеальные 6 упражнений, если дома мало места. Эта простая тренировка всего тела пригодится, если в доме слишком мало места для полноценной тренировки. Также эти упражнения можно выполнять в поезде или самолете.
Также ранее Анита Луценко показала идеальную тренировку для всех групп мышц дома. Достаточно всего 10 минут тренировки в день, чтобы тело было здоровым и оставалось в идеальной для вас форме.
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