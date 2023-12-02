ТОП-5 упражнений для начинающих: идеальная тренировка на все группы мышц дома

Достаточно всего 10 минут тренировки в день, чтобы тело было здоровым и оставалось в идеальной для вас форме.

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ТОП-5 упражнений для начинающих/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Чтобы чувствовать себя полными сил, а тело держать здоровым и энергичным, достаточно всего 10 минут в день. Главное помнить, что физическая активность очень важна в любом возрасте. Даже 10 минут в день будет достаточно, если выполнять такие упражнения регулярно, по крайней мере, несколько раз в неделю.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала самые лучшие упражнения для утренней зарядки , для выполнения которых нужен будет лишь стул и минимум времени. Впрочем, эту тренировку можно проводить не только утром, но и в любое удобное для вас время дня.

"Сегодня я подготовила тренировку для новичков. Она так и называется: ТОП-5 упражнений для легкого поддержания себя в форме. Я подготовила простые упражнения на всё тело, эта тренировка подходит для всех людей, в том числе для "начинающих спортсменов"! В этой тренировке есть упражнения на ноги, трицепс и пресс – это всего 10 минут фитнеса дома, мы работаем на результат", – отметила тренер.

Она объяснила, что есть люди, которые боятся тренировок, они со спортом на "Вы" и не знают, с чего начать. Но тренер подчеркнула, что не нужно бояться сделать первый шаг. А такой простой и короткий комплекс упражнений поможет в этом.

"Эти упражнения – ваш минимум для того, чтобы поддерживать тело в хорошей форме. И помним: регулярность лучший друг результата. Уже через две недели регулярных тренировок и правильного питания вы увидите первый результат: на весах, в отражении зеркала, по размеру одежды", – отметила Анита Луценко.

Тренер добавила, что ответ на вопрос, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом, очень индивидуальный. Для здоровья и красоты достаточно тренироваться через день.

"В этой тренировке для новичков всего 5 упражнений на всё тело (ноги, руки, пресс), но они будут менять ваше тело и вашу жизнь", – отметила тренер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала, как есть, чтобы быстро похудеть, и назвала 6 правил идеального питания. На самом деле достаточно будет соблюдать небольшое количество правил, чтобы и сбросить лишний вес, и сделать свое тело здоровее.

Также ранее Анита Луценко рассказала, можно ли есть углеводы вечером. Тренер ошарашила ошибкой, которую делают все. Многие ошибочно полагают, что употребление углеводов в вечернее время приведет к возникновению или увеличению лишнего веса.

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