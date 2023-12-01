Как есть, чтобы быстро похудеть: тренер назвала 6 правил идеального питания

Какую пищу нужно есть, чтобы похудеть? Тренер ответила на этот вопрос и объяснила основные правила.

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Как есть, чтобы быстро похудеть/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Многих интересует вопрос, как правильно питаться, чтобы похудеть. На самом деле достаточно будет соблюдать небольшое количество правил, чтобы и сбросить лишний вес, и сделать свое тело здоровее.

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, что мы часто делаем ошибки в питании. И даже тогда, когда стараемся питаться правильно, можем принимать неверные решения и вредить своему здоровью, например, отказываясь от очень полезных и нужных продуктов.

"Если мы едим в течение дня три-четыре раза, но полноценно (едим каши, макароны, картофель, сельдь, хлеб и так далее), то у нас будет прекрасно всё с нашим телом. Не нужно бояться углеводов. И знаете, в чем основная проблема? Люди недоедают белка", – говорит Анита Луценко.

Для того, чтобы организм получал все необходимые вещества и витамины, лишний вес исчезал, организм был здоровее, кожа была упругой, а волосы – сияли, нужно придерживаться следующих шести правил в питании, отметила тренер.

1. Овощи и зелень – на половину тарелки

Чтобы потом не пришлось бегать в аптеку за витаминами, нужно питаться так, чтобы половину тарелки всегда занимали овощи и зелень.

"Если посчитать, что, например, один помидор и один огурец весят каждый примерно по 100 граммов. Их соединить с пучком салата и другой зеленью и сделать такой салат. На второй прием пищи я беру, например, кабачок и готовлю из него рагу, или готовлю его на гриле, и добавляю к нему лук, перец и кипяток – то это будет часть моего второго приема пищи", – рассказала тренер.

Овощей нужно съедать примерно 500 граммов в день – можно сырыми, можно приготовленными. Они должны занимать всегда половину тарелки.

2. Углеводы должны занимать 25% тарелки

Вам не нужно отказываться от углеводов, если вы хотите похудеть. Если отказаться от углеводов, то вас начнет тянуть на сладкое, ведь организму не будет хватать энергии.

"25% тарелки должны занимать каши, макароны, хлеб картофель (200-250 граммов в день)", – отметила тренер.

3. Большинству людей не хватает белка

Белок является очень важным для жизнедеятельности человека, но многие из нас питаются так, что этого белка организму как раз не хватает.

"Белка в нашем рационе мы получаем чрезвычайно мало. И из-за этого у нас нет упругости кожи, падает иммунитет. В целом белок нас выстраивает практически полностью, и проблема большинства людей в том, что они не едят достаточно белка", – объяснила Анита Луценко

В день нужно съедать 180-200 граммов продуктов, содержащих белок. Он содержится в мясе, рыбе, яйцах, курице, сыре и, как правило, в молочных продуктах, бобовых, нуте и морепродуктах.

4. Съедать 300 г фруктов и ягод в день

За день нужно стараться съедать примерно 300 граммов фруктов и ягод. Не нужно есть слишком много, но и не нужно есть слишком мало, 300 граммов – как раз прекрасно, отметила тренер.

5. Не нужно бояться жиров

Тренер отметила, что очень часто, когда люди представляют себе здоровое питание, они полностью исключают жиры.

"На самом деле когда мы исключаем жиры, у нас происходят нарушения в половой системе, мы постоянно чувствуем себя голодными, у нас падает работоспособность, у нас кожа перестает быть гладкой, а волосы – блестящими. Поэтому за день нужно съедать, например, 30-40 граммов твердого сыра. Сыр наполовину – это жир", – рассказала она.

Также она ответила на вопрос, сколько масла можно съедать в день. В течение дня можно съесть 10 г сливочного масла с жирностью 82,5%. Маргарин есть не стоит. Также хорошо заправлять салаты оливковым маслом.

Кроме этого, сметана дает полезный для организма жир, поэтому не надо бояться ее употреблять.

Тренер также обратила внимание, что нужно съедать примерно 20 г орехов и семян в день. Орехи на самом деле калорийны, поэтому вам не нужно много их есть. Но в рационе они очень нужны.

6. Сладости – по минимуму

Чтобы не навредить своему организму и фигуре, в день можно употреблять чайную ложку меда и две плиточки черного шоколада. Вместо шоколада можно взять, например, чуточку какого-нибудь печенья или очень маленький кусочек торта.

"Поверьте, три дня на таком рационе с четкими приемами пищи – и вы просто обалдеете от результата", – подытожила тренер.

Смотрите видео с объяснением Аниты Луценко, что есть, чтобы худеть и быть здоровыми:

Ранее Анита Луценко рассказала, можно ли есть углеводы вечером. Тренер ошарашила ошибкой, которую делают все. Многие ошибочно полагают, что употребление углеводов в вечернее время приведет к возникновению или увеличению лишнего веса.

Также раньше тренер показала идеальную зарядку для людей 45 лет+. Такая подборка упражнений поможет убрать возрастную сутулость. Также она расшевелит всё тело, сделает его крепче и здоровее.

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