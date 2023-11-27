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Идеальная зарядка для людей 45 лет+: комплекс упражнений на все тело

Алёна Воронина
27 ноября 2023, 23:36
Такая подборка упражнений поможет убрать возрастную сутулость. Также она расшевелит все тело, сделает его крепче и здоровее.
Спорт, зарядка, Анита Луценко
Идеальная зарядка для людей 45 лет+/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Физические упражнения важны для поддержания здоровья в любом возрасте. В наше время образ жизни многих людей малоподвижен и не предполагает хоть каких-то физических нагрузок. Поэтому важно самим заботиться о том, чтобы движение и определенные нагрузки были в вашем ежедневном графике. Только так можно сохранить здоровье по максимуму на долгие годы.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений для женщин после 45 лет, которые помогут расшевелить всё тело.

"Сегодняшняя тренировка для людей всех возрастов, но особенно я ее рекомендую для категории 45+. Эти упражнения на всё тело, и они заставят вас шевелиться", – пояснила тренер.

Продолжительность такого комплекса упражнений – 10 минут. Для того, чтобы выполнить упражнения, нужен будет только коврик, ведь некоторые упражнения выполняются в положении лежа.

"Мы начнем с того, что расправим наши плечи, и вообще заставим двигаться верхнюю часть тела. Очень важно расшевелить верхнюю часть тела. Ведь, как правило, мы часто сидим на компьютером, сутулимся, очень неактивно дышим", – рассказала тренер.

После зарядки для верхней части тела можно будет приступать ко второй части тренировки, где Анита Луценко показывает упражнения на всё тело.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала идеальную зарядку для людей 60 лет+. Эти 12 упражнений выполняются, сидя на стуле. "Сидячая зарядка" поможет хорошо размять тело и не потребует сильной нагрузки. Такой простой комплекс упражнений подойдет всем.

Также ранее тренер рассказала о 6 упражнениях для похудения при варикозе. Стоит учитывать то, какие тренировки разрешены при варикозе, чтобы в случае наличия такой проблемы не навредить себе во время выполнения упражнений.

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