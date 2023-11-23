5 видов планки для интенсивной тренировки: комплекс упражнений, который изменит тело

Если систематически выполнять один или несколько видов планок, великолепный эффект не заставит себя ждать.

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5 видов планки для интенсивной тренировки/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Планка является отличным способом натренировать мышцы и укрепить всё тело. Это упражнение заставляет работать сразу все мышцы и прекрасно действует на руки, пресс и другие части тела.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала 5 разновидностей такого упражнения и рассказала, как правильно стоять в планке, чтобы добиться максимального эффекта.

"Планка – одно из упражнений, которое задействует все мышцы. Хорошо работают руки, пресс, ягодицы. Конечно, есть много разновидностей такого упражнения. Сегодня покажу свои любимые", – отметила тренер.

Она отметила, что систематическое выполнение таких упражнений будет постепенно укреплять тело, и уже через некоторое время можно будет увидеть очень заметный эффект.

В опубликованном тренером видео она показывает, как делать такие 5 вариантов планок:

Т-планка,

твист на локтях,

планка-горка,

боковая планка,

планка "скалолаз".

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала 6 упражнений для похудения при варикозе. Стоит учитывать то, какие тренировки разрешены при варикозе, чтобы в случае наличия такой проблемы не навредить себе во время выполнения упражнений.

Также ранее Анита Луценко показала, как быстро похудеть в домашних условиях. Комплекс упражнений на 11 минут, который выполняется без остановок, окажет положительное влияние на всё тело и поможет быстро избавиться от лишнего веса.

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