11 минут тренировки для идеального результата: как быстро похудеть в домашних условиях

Комплекс упражнений, который выполняется без остановок, окажет положительное влияние на все тело и поможет быстро избавиться от лишнего веса.

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Тренировка дома на все тело на 11 минут/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса и привести свое тело к той форме, которой вы желаете, не обязательно идти в спортзал. Если подобрать правильный комплекс упражнений и научиться выполнять их регулярно, без частых пропусков, то уже очень скоро можно увидеть первые результаты.

Регулярные физические нагрузки помогут не только похудеть, но и быть здоровее, укрепить свое тело и всегда чувствовать себя полными сил и энергии. Физические упражнения очень нужны всем людям – независимо от возраста, пола и профессии, а особенно в современном мире, где очень много людей ведут малоподвижный образ жизни.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала тренировку на все группы мышц в домашних условиях. Такая тренировка рассчитана на 11 минут, она выполняется нон-стоп – без остановок.

Физические упражнения ориентированы на всё тело, но акцент сделан на руки.

Для выполнения таких упражнений понадобится лишь коврик и вода. Никакого дополнительного инвентаря не понадобится.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее тренер Анита Луценко показала короткую интенсивную тренировку для похудения – 6 упражнений для идеального тела. Этот комплекс упражнений для похудения всего тела отнимет немного времени, но результат будет виден очень быстро за счет правильно подобранной нагрузки в упражнениях.

Также ранее Анита Луценко показала быструю зарядку на кухне – 7 эффективных упражнений, которые можно выполнять во время приготовления пищи. Короткая зарядка также даст необходимый эффект. Если не хватает времени на тренировку, лучше потренироваться несколько минут, чем не тренироваться вообще.

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