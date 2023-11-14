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Пройти дома 5000 шагов – легко: как похудеть с помощью ходьбы

Алёна Воронина
14 ноября 2023, 17:03
Тренер показала тренировки для похудения в домашних условиях. Выполнив эти упражнения, вы получите такую же пользу, как и от прохождения 5 тысяч шагов.
Анита Луценко, зарядка
Как пройти дома 5 тысяч шагов/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Для того, чтобы похудеть, не обязательно бежать в спортзал. Достаточно будет подобрать правильный комплекс упражнений и регулярно заниматься дома, чтобы достичь идеального результата.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как похудеть при ходьбе. Такая тренировка для похудения займет у вас около 30 минут, но за это время вы успеете пройти столько шагов, сколько рекомендуют делать в день.

На каждое упражнение расходуется по 1 минуте. Часть упражнений будут просты, а часть – более сложный вариант.

При этом тренер объяснила, как считать, точно ли вы прошли во время этой тренировки 5 тысяч шагов. Суть в том, что во время простой ходьбы мы не слишком активно двигаемся, а во время этой интенсивной тренировки каждое движение будет приносить больше нагрузки, и соответственно будет расходоваться больше калорий. Поэтому польза от этой тренировки будет такая же, будто вы прошли эти 5 тысяч шагов, хоть на практике само количество шагов может быть меньше.

"Если вы думаете, показывает ли ваш счетчик точно 5 тысяч шагов, то давайте разберемся, какова вообще цель того, чтобы делать по 5 или 10 тысяч шагов в день. Во-первых, ваши суставы должны работать. Во-вторых, у вас должна подниматься сердечная активность, вы должны более активно дышать. И давайте подумаем, совпадают ли просто обычные шаги, когда вы немножечко двигаете руками, с тем, что делаем мы с вами. Мы достаточно высоко поднимаем колени, мы достаточно высоко поднимаем руки. Поэтому мы можем считать одно наше движение за несколько шагов", – объяснила тренер.

Она обратила внимание, что наша задача во время этой тренировки – активизировать все системы в организме, потратить калории, показать нашему организму, что мы способны не только лежать или сидеть, но и двигаться.

"И получается, что сделав именно 1,5-2 тысячи движений, если вы одели браслет, например, на ногу, вы получили несравненно больше, чем если бы просто походили тысячи шагов", – добавила Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее тренер Анита Луценко показала короткую интенсивную тренировку для похудения – 6 упражнений для идеального тела. Этот комплекс упражнений для похудения всего тела отнимет немного времени, но результат будет виден очень быстро за счет правильно подобранной нагрузки в упражнениях.

Также ранее Анита Луценко показала быструю зарядку на кухне – 7 эффективных упражнений, которые можно выполнять во время приготовления пищи. Короткая зарядка также даст необходимый эффект. Если не хватает времени на тренировку, лучше потренироваться несколько минут, чем не тренироваться вообще.

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