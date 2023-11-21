6 упражнений для похудения при варикозе: тренер показала идеальную тренировку

Стоит учитывать то, какие тренировки разрешены при варикозе, чтобы в случае наличия такой проблемы не навредить себе во время выполнения упражнений.

https://glavred.info/sport/6-uprazhneniy-dlya-pohudeniya-pri-varikoze-trener-pokazala-idealnuyu-trenirovku-10518856.html Ссылка скопирована

Упражнения при варикозе ног/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Если вы хотите похудеть, но у вас варикозное расширение вен, стоит быть максимально осторожными, подбирая себе упражнения для выполнения. Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, можно ли при варикозе заниматься силовыми тренировками, и показала упражнения, которые разрешены в таких случаях.

Такой комплекс упражнений выполняется в положении лежа, поэтому понадобится коврик, чтобы постелить его на пол. Для этой тренировки не понадобится никакой дополнительный инвентарь. Однако тренер подчеркнула, что в случае выполнения вне этого комплекса любых других упражнений, которые нужно делать из положения стоя, стоит одевать на ноги специальные компрессионные гольфы, которые поможет подобрать врач.

"Сегодня у нас тренировка при варикозе. В самом деле, это болезнь, это небольшая особенность, на которую нужно обращать внимание, когда собираешься тренироваться. Сегодня у нас вся тренировка будет посвящена именно этой проблеме, и никаким образом мы негативно не повлияем на нее, а вот положительно – даже очень", – отметила Анита Луценко.

Она подчеркнула, что эти упражнения помогут похудеть и подтянуть тело.

Тренер также объяснила, что запрещено делать при варикозе и каких упражнений стоит избегать. Она отметила, что в случае наличия такой проблемы нельзя выполнять статические упражнения.

"Например, когда вы принимаете сидячее положение и сидите долго-долго, считая: один, два, три, четыре, пять... Это называется статическое упражнение, их мы не делаем", – объяснила она.

Также нельзя выполнять упражнения, которые предусматривают подъем большого веса, например, упражнения со штангой или любым другим тяжелым предметом.

"Вообще нужно стараться поменьше поднимать тяжелого. Лучше использовать специальные компрессионные гольфы, которые поможет подобрать врач именно под размер вашей голени. Именно врач поможет подобрать, какие компрессионные гольфы нужны, чтобы было нужное именно вам давление на голень. А приобрести такие гольфы можно в ортопедических салонах. А сегодня мы занимаемся так, чтобы наши ноги чувствовали себя прекрасно, а в конце – еще лучше, чем было до", – отметила тренер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко объяснила, можно ли есть углеводы вечером – тренер ошарашила ошибкой, которую делают все. Многие ошибочно полагают, что употребление углеводов в вечернее время приведет к возникновению или увеличению лишнего веса.

Также ранее Анита Луценко показала, как быстро похудеть в домашних условиях. Комплекс упражнений на 11 минут, который выполняется без остановок, окажет положительное влияние на все тело и поможет быстро избавиться от лишнего веса.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.