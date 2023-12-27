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Лишь единицы найдут 3 ошибки на картинке: нужно разгадать загадку за 8 секунд

Алёна Воронина
27 декабря 2023, 15:23
Заметить три ошибки на рисунке офиса смогут не все. При этом не стоит забывать об ограничении во времени – загадку придется разгадывать максимально быстро.
Девушка, загадка
Нужно найти 3 ошибки на картинке/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Bright Side

Головоломки и оптические иллюзии – одна из лучших стратегий для улучшения умственной деятельности. Существует много видов таких загадок. Некоторые из них сложнее, другие – проще. Но все они положительно влияют на обострение сообразительности, внимательности и наблюдательности.

Следующая загадка заставит вас сильно задуматься, ведь нужно будет отыскать три ошибки на картинке, где изображен офис с работниками, пишет jagranjosh.

Нужно будет внимательно рассмотреть рисунок и догадаться, какие именно детали на нем неправильные. Но задание усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 8 секунд. Если вы готовы проверить себя и посоревноваться со временем – тогда вперед.

видео дня

На картинке изображен офис. В этой части офиса находятся трое сотрудников, которые заняты определенными рабочими задачами. Девушка с темными волосами сидит ближе всего к нашему взгляду, а позади нее обсуждают какой-то важный вопрос двое парней.

Но некоторые детали на картинке настораживают. Если внимательно присмотреться, то становится понятно, что не всё на рисунке изображено правильно.

Попробуйте сосредоточиться на задаче, не отвлекаться ни на что другое и максимально быстро отыскать ошибки на рисунке.

Загадка
Нужно найти 3 ошибки на картинке/ Bright Side

А когда справитесь с заданием, можете предложить его своим родным и друзьям – возможно они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
На картинке есть три ошибки/ Bright Side

Первая ошибка заключается в том, что парень в голубой кофте надел свою одежду наизнанку. Вторая ошибка – парень в желтой кофте изображен с гусиной ногой. Третья ошибка – у девушки мышка не подключена к компьютеру.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку на картинке за 5 секунд. Непросто будет догадаться, какая именно деталь на картинке является ложной.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти двух кроликов за 4 секунды. Не каждый сможет заметить, где спрятались два кролики.

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