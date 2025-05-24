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Настоящий вкус Италии: как приготовить невероятный пирог из листов для лазаньи

Анна Ярославская
24 мая 2025, 10:08
54
Чтобы приготовить этот пирог не нужно замешивать тесто. Можно просто купить листы для лазаньи.

Лазанья
Пирог из листов для лазаньи приготовить очень легко / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как приготовить пирог из листов для лазаньи
  • Какие ингредиенты понадобятся для рецепта

Лазанья — одно из самых любимых блюд итальянцев. Листы лазаньи можно купить практически в каждом супермаркете. Но если вам не по вкусу классический вариант этого блюда, то вы наверняка задаетесь вопросом, что можно сделать из листов лазаньи кроме лазаньи?

Поскольку лазанья - это по сути тонкое высушенное тесто из муки твердых сортов пшеницы, нарезанное прямоугольниками, то приготовить можно очень много вкусных блюд. Например слоеный пирог с начинкой из салями, песто и сырного соуса. Подробный рецепт описали на Youtube-канале Scrumdiddlyumptious.

Вам понадобится:

  • 30 листов для лазаньи
  • 150 г салями
  • 1½ стакана соуса сливочно-сырного соуса альфредо
  • 1 стакан тертой моцареллы

Для песто из базилика:

  • 1 нарезанный пучок базилика
  • ½ стакана жареных кедровых орешков
  • ½ стакана тертого пармезана
  • 1 измельченный зубчик чеснока
  • ½ стакана оливкового масла

Для мясного соуса:

  • 450 г говяжьего фарша
  • 1 небольшая луковица, нарезанная кубиками
  • 1 измельченный зубчик чеснока
  • 1 ст. л. базилика
  • 1½ стакана томатного соуса
  • ½ стакана тертой моцареллы
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления пирога очень прост. Разогрейте духовку до 150 °С и приготовьте листы для лазаньи в подсоленной воде в соответствии с инструкциями на упаковке.

Для мясного соуса обжарьте говяжий фарш, лук, чеснок и базилик.

Добавьте томатный соус и измельченную моцареллу и дайте соусу немного покипеть. Снимите соус с огня и остудите.

Добавьте все ингредиенты для песто в блендер и смешайте до однородной массы.

Выложите в большую миску охлажденные листы для лазаньи так, чтобы концы свисали с края формы для запекания. Форма должна быть глубокой.

Скриншот

Положите половину ломтиков салями поверх листов для лазаньи. Добавьте измельченную моцареллу в соус альфредо и распределите его по салями.

Повторите слои: листы лазаньи, ломтики салями и соус альфредо.

Затем распределите сверху домашнее песто из базилика и накройте его еще листами лазаньи. Повторите этот же процесс для еще одного слоя песто.

Далее нужно добавить половину мясного соуса в и покрыть его листами для лазаньи. Это слой также нужно повторить несколько раз.

Скриншот

Когда вы выложите все слои, подверните листы лазаньи, которые свисают с края миски.

Скриншот

Поставьте пирог в духовку и выпекайте в течение 35 минут.

Перед подачей пирог нужно достать из формы и перевернуть.

Скриншот
Скриншот

Смотрите видео - Что можно приготовить из листов лазаньи кроме лазаньи:

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Youtube-канал Scrumdiddlyumptious - что о нем известно

Youtube-канал был зарегистрирован в США. На него подписаны почти два миллиона человек. На калале опубликованы 2,9 тыс. видео.

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