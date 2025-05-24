Настоящий вкус Италии: как приготовить невероятный пирог из листов для лазаньи

Вы узнаете:
- Как приготовить пирог из листов для лазаньи
- Какие ингредиенты понадобятся для рецепта
Лазанья — одно из самых любимых блюд итальянцев. Листы лазаньи можно купить практически в каждом супермаркете. Но если вам не по вкусу классический вариант этого блюда, то вы наверняка задаетесь вопросом, что можно сделать из листов лазаньи кроме лазаньи?
Поскольку лазанья - это по сути тонкое высушенное тесто из муки твердых сортов пшеницы, нарезанное прямоугольниками, то приготовить можно очень много вкусных блюд. Например слоеный пирог с начинкой из салями, песто и сырного соуса. Подробный рецепт описали на Youtube-канале Scrumdiddlyumptious.
Вам понадобится:
- 30 листов для лазаньи
- 150 г салями
- 1½ стакана соуса сливочно-сырного соуса альфредо
- 1 стакан тертой моцареллы
Для песто из базилика:
- 1 нарезанный пучок базилика
- ½ стакана жареных кедровых орешков
- ½ стакана тертого пармезана
- 1 измельченный зубчик чеснока
- ½ стакана оливкового масла
Для мясного соуса:
- 450 г говяжьего фарша
- 1 небольшая луковица, нарезанная кубиками
- 1 измельченный зубчик чеснока
- 1 ст. л. базилика
- 1½ стакана томатного соуса
- ½ стакана тертой моцареллы
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления пирога очень прост. Разогрейте духовку до 150 °С и приготовьте листы для лазаньи в подсоленной воде в соответствии с инструкциями на упаковке.
Для мясного соуса обжарьте говяжий фарш, лук, чеснок и базилик.
Добавьте томатный соус и измельченную моцареллу и дайте соусу немного покипеть. Снимите соус с огня и остудите.
Добавьте все ингредиенты для песто в блендер и смешайте до однородной массы.
Выложите в большую миску охлажденные листы для лазаньи так, чтобы концы свисали с края формы для запекания. Форма должна быть глубокой.
Положите половину ломтиков салями поверх листов для лазаньи. Добавьте измельченную моцареллу в соус альфредо и распределите его по салями.
Повторите слои: листы лазаньи, ломтики салями и соус альфредо.
Затем распределите сверху домашнее песто из базилика и накройте его еще листами лазаньи. Повторите этот же процесс для еще одного слоя песто.
Далее нужно добавить половину мясного соуса в и покрыть его листами для лазаньи. Это слой также нужно повторить несколько раз.
Когда вы выложите все слои, подверните листы лазаньи, которые свисают с края миски.
Поставьте пирог в духовку и выпекайте в течение 35 минут.
Перед подачей пирог нужно достать из формы и перевернуть.
Смотрите видео - Что можно приготовить из листов лазаньи кроме лазаньи:
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