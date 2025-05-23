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Россия передаст Украине свой "мирный договор": Лавров назвал точное время

Руслана Заклинская
23 мая 2025, 20:54
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Документ будет содержать условия для "устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании", утверждает российский министр.
Россия передаст Украине свой 'мирный договор': Лавров назвал точное время
Россия готовит проект "мирного договора" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Что сказал Лавров:

  • РФ готовит проект документа с требованиями для завершения войны
  • Его передадут Украине после обмена пленными "1000 на 1000"
  • Россия якобы остается открытой к переговорам и приверженной мирному урегулированию

Россия готовит для Украины проект документа, в котором будут изложены ее требования для достижения мира. Этот документ планируется передать после завершения обмена пленными в формате "1000 на 1000". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут росСМИ.

По его словам, Россия работает над второй частью договоренностей с Украиной, предусматривающей подготовку проекта документа с изложением условий для достижения "устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".

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"Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", - сказал министр страны-агрессора.

Лавров также сообщил, что Россия завершает подготовку своего списка для обмена пленными с Украиной. Глава российского МИД утверждает, что Москва якобы поддерживает договоренности, достигнутые недавно в Стамбуле во время переговоров украинской и российской делегаций.

Кроме этого, Лавров заявил, Россия якобы "всегда открыта для переговоров" и "остается приверженной мирному урегулированию".

РФ готовит "меморандум" о прекращении огня - новости по теме

Напомним, президент Украины раскритиковал РФ за неделю подготовки "меморандума" о прекращении огня. Зеленский назвал это издевательством над миром. Он подчеркнул, что каждый день войны - это новые потери, и хоть Россия не считает своих людей, мир должен это делать.

Ранее Лавров заявил, что Россия стремится "освободить Украину" от "хунты Зеленского", якобы спасая миллионы русскоязычных, которых лишили права говорить на русском. Он отвергает возможность сохранения нынешней власти после войны и в очередной раз продвинул тезис роспропаганды о нелегитимности Зеленского.

Как сообщал Главред, ранее Путин заявлял о готовности Москвы работать над меморандумом по мирному соглашению с Украиной. Но теперь в Кремле ищут причины сорвать подписание - директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин утверждает, что нужна "новая власть" в Украине.

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Кто такой Сергей Лавров?

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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