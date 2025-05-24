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Загадка для самых гениальных: найдите одну пустую кружку за 5 секунд

Виталий Кирсанов
24 мая 2025, 05:50
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Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

Сегодняшнее задание – не из простых. На первый взгляд кажется, что вы смотрите на десятки разноцветных чашек, наполненных взбитыми сливками, кофе и горячим шоколадом, но есть одна совершенно пустая кружка.

Эта яркая и красочная иллюстрация, состоящая из оранжевых, желтых, зеленых и коричневых чашек, каждая из которых наполнена разными теплыми напитками, представляет для вас сложную задачу.

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Сможете ли вы найти одну пустую кружку? У вас всего 5 секунд.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Если вы заметили пустую кружку, поздравляем! Ваш мозг только что перехитрил головоломку благодаря интенсивной концентрации и серьезному вниманию к деталям.

Если вы все еще ищете ту самую пустую кружку, прокрутите вниз, чтобы узнать, где она.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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