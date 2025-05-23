Есть 4 сценария: война может закончиться уже летом - JPMorganChase

Аналитики подчеркивают, что ближайшие месяцы будут решающими

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Война может закончиться уже летом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, 48 окрема артилерійська бригада

Вы узнаете:

Когда возможно перемирие с Россией

Что аналитики прогнозируют Украине

Активные боевые действия между Россией и Украиной могут прекратиться уже в ближайшие месяцы — предположительно до конца июня 2025 года.

Аналитики JPMorganChase отмечают, что наступление российской армии продвигается крайне медленно и сопровождается значительными потерями, что делает продолжение конфликта неэффективным.

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В докладе предполагается, что Москва будет вынуждена перейти к дипломатическому диалогу, и решающим фактором может стать ожидаемая личная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. До этого события, по мнению экспертов, существенного сдвига в переговорах не произойдет.

Четыре сценария послевоенного устройства Украины

Будущее Украины после окончания конфликта, по версии JPMorganChase, будет зависеть от объема международной поддержки, которую страна получит со стороны Запада. Аналитики выделяют четыре возможных сценария:

Корейский сценарий (вероятность 15%) — оптимистичный вариант. Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, Украина остается вне НАТО, но на ее территории размещаются европейские миротворческие силы. Это открывает путь к дальнейшему демократическому и экономическому развитию.

(вероятность 15%) — оптимистичный вариант. Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, Украина остается вне НАТО, но на ее территории размещаются европейские миротворческие силы. Это открывает путь к дальнейшему демократическому и экономическому развитию. Израильский сценарий (вероятность 20%) — стабильный, но менее безопасный путь. Украина получает устойчивую военную и экономическую помощь, но без присутствия иностранных войск. Страна становится сильной и способной сдерживать российскую агрессию, но угроза новых нападений сохраняется.

(вероятность 20%) — стабильный, но менее безопасный путь. Украина получает устойчивую военную и экономическую помощь, но без присутствия иностранных войск. Страна становится сильной и способной сдерживать российскую агрессию, но угроза новых нападений сохраняется. Грузинский сценарий (вероятность 50%) — неблагоприятное развитие событий. Украина теряет поддержку Запада, и начинается процесс постепенного отката от евроинтеграции с возможной утратой уже достигнутого. Страна рискует вернуться в сферу влияния Москвы.

(вероятность 50%) — неблагоприятное развитие событий. Украина теряет поддержку Запада, и начинается процесс постепенного отката от евроинтеграции с возможной утратой уже достигнутого. Страна рискует вернуться в сферу влияния Москвы. Белорусский сценарий(вероятность 15%) — катастрофический исход. В случае отказа США от поддержки Украины или разворота в сторону России, Кремль может добиться полной капитуляции Киева, фактически превратив Украину в сателлита. Это будет означать радикальный сдвиг в глобальном балансе сил и поражение западного миропорядка.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война в Украине не закончится быстро. По его словам, цель США сейчас заключается в том, чтобы помочь найти РФ и Украине "компромиссную позицию" для прекращения войны.

Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

В то же время, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что страна-агрессор Россия не выиграет войну в Украине, потому что не достигла никаких значительных успехов за последние годы. Эту войну можно закончить только дипломатическим путем.

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