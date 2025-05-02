Противоречит Трампу: Вэнс сделал неутешительный прогноз о сроках завершения войны

Цель США сейчас заключается в том, чтобы помочь найти РФ и Украине "компромиссную позицию".

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Джей Ди Вэнс озвучил сроки окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Википедия

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Джей Ди Вэнс назвал главную цель США

Вице-президент США сделал прогноз относительно окончания войны

Война в Украине не закончится быстро. Такое заявление озвучил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, цель США сейчас заключается в том, чтобы помочь найти РФ и Украине "компромиссную позицию" для прекращения войны, передает BBC.

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"Теперь, когда каждая сторона знает условия мира другой, это зависит от россиян и украинцев. Именно от них зависит, достигнут ли соглашения и прекратят ли этот жестокий, жестокий конфликт", - сказал Вэнс

Вице-президент США считает, что война не закончится в ближайшее время.

"Это никуда не денется. Это не закончится в ближайшее время", - сказал он.

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Отметим, что данное заявление Вэнса отличается от слов Дональда Трампа, которые он озвучивал еще до победы на выборах. В частности, Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа, посадив стороны за стол переговоров.

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Как писал Главред, США больше не будут выполнять роль посредника в переговорах с Россией и Украиной. Как заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс, Киев и Москва должны договориться сами. При этом, по ее словам, Штаты по-прежнему готовы оказать помощь.

Ранее государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из переговорного процесса по прекращению войны, если украинская и российская стороны не продемонстрируют прогресс.

Тем временем один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

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