Портнов был в Украине за несколько дней до убийства: СМИ узнали, с кем он встречался

Главное:
- Андрей Портнов за несколько дней до гибели находился в Украине
- Его визит длился два дня - 17 и 18 мая
- Портнов встречался с высокопоставленными чиновниками
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов приезжал в Украину за несколько дней до своей гибели в Мадриде. В Украине он встречался с представителями высшего руководства правоохранительных органов. Об этом сообщила Украинская правда, ссылаясь на информацию от трех источников, осведомленных в деталях визита.
По словам трех источников из окружения Портнова и из числа представителей правоохранительных органов, юрист был в Украине два дня - 17 и 18 мая.
Во время своего визита Портнов встречался с топ-чиновниками, которые отвечают за работу правоохранительных органов. Источники не называют имен, но подчеркивают, что речь идет о лицах, которые занимают влиятельные позиции в вертикали сектора безопасности.
Убийство Андрея Портнова - что известно
Напомним, утром 21 мая в испанском городе Посуэло-де-Аларкон, что вблизи Мадрида, был убит Андрей Портнов - бывший заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича.
По предварительным данным испанских СМИ, Портнова застрелили прямо у ворот американской международной школы, куда он привел своих детей. Нападение произошло на глазах очевидцев
В момент стрельбы Портнов возвращался к машине и говорил по телефону. Нападавший в спортивном костюме выстрелил ему в шею, спину и голову. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Как сообщал Главред, в Испании разыскивают трех подозреваемых по делу об убийстве бывшего советника Януковича Андрея Портнова. Нападавший выпустил по меньшей мере девять пуль и сбежал вместе с сообщниками.
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Кто такой Андрей Портнов?
Андрей Портнов - украинский пророссийский политик и юрист. Народный депутат Украины 5-6 созывов (2006-2007, 2007-2010).Со 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и заместитель главы АП. Во время Евромайдана был причастен к принятию "законов 16 января". Сразу после Евромайдана, в 20-х числах февраля 2014 года выехал из Украины. В 2014-2015 годах находился под санкциями Европейского Союза. С 2021 года находился под визовыми и финансовыми санкциями США в связи с причастностью к масштабной коррупции в Украине, пишет Википедия.
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