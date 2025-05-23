Портнов был в Украине за несколько дней до убийства: СМИ узнали, с кем он встречался

Экссоветник Януковича встречался с силовиками в Украине.

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Портнов перед гибелью приезжал в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Андрей Портнов за несколько дней до гибели находился в Украине

Его визит длился два дня - 17 и 18 мая

Портнов встречался с высокопоставленными чиновниками

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов приезжал в Украину за несколько дней до своей гибели в Мадриде. В Украине он встречался с представителями высшего руководства правоохранительных органов. Об этом сообщила Украинская правда, ссылаясь на информацию от трех источников, осведомленных в деталях визита.

По словам трех источников из окружения Портнова и из числа представителей правоохранительных органов, юрист был в Украине два дня - 17 и 18 мая.

видео дня

Во время своего визита Портнов встречался с топ-чиновниками, которые отвечают за работу правоохранительных органов. Источники не называют имен, но подчеркивают, что речь идет о лицах, которые занимают влиятельные позиции в вертикали сектора безопасности.

Убийство Андрея Портнова - что известно

Напомним, утром 21 мая в испанском городе Посуэло-де-Аларкон, что вблизи Мадрида, был убит Андрей Портнов - бывший заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича.

По предварительным данным испанских СМИ, Портнова застрелили прямо у ворот американской международной школы, куда он привел своих детей. Нападение произошло на глазах очевидцев

В момент стрельбы Портнов возвращался к машине и говорил по телефону. Нападавший в спортивном костюме выстрелил ему в шею, спину и голову. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Как сообщал Главред, в Испании разыскивают трех подозреваемых по делу об убийстве бывшего советника Януковича Андрея Портнова. Нападавший выпустил по меньшей мере девять пуль и сбежал вместе с сообщниками.

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Кто такой Андрей Портнов? Андрей Портнов - украинский пророссийский политик и юрист. Народный депутат Украины 5-6 созывов (2006-2007, 2007-2010).Со 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и заместитель главы АП. Во время Евромайдана был причастен к принятию "законов 16 января". Сразу после Евромайдана, в 20-х числах февраля 2014 года выехал из Украины. В 2014-2015 годах находился под санкциями Европейского Союза. С 2021 года находился под визовыми и финансовыми санкциями США в связи с причастностью к масштабной коррупции в Украине, пишет Википедия.

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