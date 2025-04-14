Убийство родителей и покушение на Трампа: в США подросток хотел сбежать в Украину

Главное:
- Никиту Касапа задержали по делу об убийстве его родителей
- У подозреваемого нашли документ с призывом к убийству Трампа
В США задержали 17-летнего парня Никиту Касапа по делу об убийстве его родителей. Семья проживала в штате Висконсин.
Полицейские установили, что мать Никиты Татьяна Касап и его отчим Дональд Майер были убиты 11 февраля, сообщает CNN.
Сообщается, что сын дважды выстрелил в свою мать - в живот и один раз в шею, а отчима застрелил в голову. Вероятно, более 2 недель парень находился в доме вместе с мертвыми телами.
Полицейские впоследствии задержали подозреваемого за рулем авто. В машине обнаружили 14 тысяч долларов, ювелирные изделия и револьвер.
В телефоне 17-летнего Касапа нашли доказательства его причастности к "неонацистским расово мотивированным экстремистским взглядам", а также фото и трехстраничный документ с призывом к убийству Трампа, изготовлению бомб и совершению терактов.
При этом Касап рассказывал своему однокласснику, что якобы он общался с кем-то в России в Telegram. А в его телефоне нашли сообщение о возможности подготовки побега в Украину.
"Сколько мне нужно будет скрываться, прежде чем меня перевезут в Украину? Один-два месяца? Так пока в Украине, я смогу жить нормальной жизнью? Даже когда узнают, что я это сделал?" – говорилось в переписке подозреваемого.
Также уточняется, что его мотивами было стремление к политической революции в США и "спасени белой расы".
Кроме того, в документе были изображения Гитлера со словами "ПОЗДРАВЛЯЕМ ГИТЛЕРА, ПОЗДРАВЛЯЕМ БЕЛУЮ РАСУ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДУ".
Отмечается, что парень родом из Молдовы и имеет родственников за рубежом.
Ранее сообщалось о том, что американцы массово выступают против Трампа. По результатам опроса большинство американцев считают, что Трамп ведет Америку по неправильному пути.
Как сообщал Главред, ранее американцы массово вышли на митинги и выкрикивали лозунги со словами "импичмент Трампу". Американцам не нравится давление на иммигрантов и сокращение расходов. Люди выкрикивают лозунг "Никаких королей", так как осуждают политику Трампа и миллиардера Илона Маска, который якобы был назначен на должность, чтобы сократить федеральные расходы.
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Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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