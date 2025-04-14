Убийство родителей и покушение на Трампа: в США подросток хотел сбежать в Украину

Никита Касап дважды выстрелил в свою мать - в живот и один раз в шею, а отчима застрелил в голову.

https://glavred.info/world/ubiystvo-roditeley-i-pokushenie-na-trampa-v-ssha-podrostok-hotel-sbezhat-v-ukrainu-10655735.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное:

Никиту Касапа задержали по делу об убийстве его родителей

У подозреваемого нашли документ с призывом к убийству Трампа

В США задержали 17-летнего парня Никиту Касапа по делу об убийстве его родителей. Семья проживала в штате Висконсин.

Полицейские установили, что мать Никиты Татьяна Касап и его отчим Дональд Майер были убиты 11 февраля, сообщает CNN.

видео дня

Сообщается, что сын дважды выстрелил в свою мать - в живот и один раз в шею, а отчима застрелил в голову. Вероятно, более 2 недель парень находился в доме вместе с мертвыми телами.

Полицейские впоследствии задержали подозреваемого за рулем авто. В машине обнаружили 14 тысяч долларов, ювелирные изделия и револьвер.

В телефоне 17-летнего Касапа нашли доказательства его причастности к "неонацистским расово мотивированным экстремистским взглядам", а также фото и трехстраничный документ с призывом к убийству Трампа, изготовлению бомб и совершению терактов.

При этом Касап рассказывал своему однокласснику, что якобы он общался с кем-то в России в Telegram. А в его телефоне нашли сообщение о возможности подготовки побега в Украину.

"Сколько мне нужно будет скрываться, прежде чем меня перевезут в Украину? Один-два месяца? Так пока в Украине, я смогу жить нормальной жизнью? Даже когда узнают, что я это сделал?" – говорилось в переписке подозреваемого.

Также уточняется, что его мотивами было стремление к политической революции в США и "спасени белой расы".

Кроме того, в документе были изображения Гитлера со словами "ПОЗДРАВЛЯЕМ ГИТЛЕРА, ПОЗДРАВЛЯЕМ БЕЛУЮ РАСУ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДУ".

Отмечается, что парень родом из Молдовы и имеет родственников за рубежом.

Ранее сообщалось о том, что американцы массово выступают против Трампа. По результатам опроса большинство американцев считают, что Трамп ведет Америку по неправильному пути.

Как сообщал Главред, ранее американцы массово вышли на митинги и выкрикивали лозунги со словами "импичмент Трампу". Американцам не нравится давление на иммигрантов и сокращение расходов. Люди выкрикивают лозунг "Никаких королей", так как осуждают политику Трампа и миллиардера Илона Маска, который якобы был назначен на должность, чтобы сократить федеральные расходы.

Другие новости:

Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред