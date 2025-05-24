'Приведет к катастрофе': Свитан сказал, почему Украине не нужно перемирие

Прекращение огня неизбежно будет сопровождаться подписанием неких документов, которые будут практически идентичны капитуляции Украины.

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Для нас опасны любые варианты, которые предполагают остановку боевых действий, считает Свитан / Коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Вы узнаете:

Почему Украине нельзя останавливать боевые действия

Что будет делать Россия во время 30-дневного перемирия

Какие территории Украина может потерять

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан спрогнозировал развитие событий, если Украина и Россия договорятся о перемирии на 30 дней. По его словам, в этом случае есть риск того, что Украина навсегда потеряет оккупированные территории.

По его словам, прекращение огня неизбежно будет сопровождаться подписанием неких документов, которые будут практически идентичны капитуляции Украины, потому что любой документ россияне протянут через Совбез ООН. Этот документ обяжет Киев навсегда отказаться от попыток вернуть свои территории военным путем.

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"Если Трампу удастся додавить Россию и Украину, и установится перемирие, то мы навсегда потеряем оккупированные территории. Навсегда (...) По сути, это будет значить, что мы отдадим свои территории России", - сказал Свитан в комментарии Главреду.

Если же российский диктатор Владимир Путин сыграет в свою игру и остановит боевые действия на 30 дней, то за это время он подтянет к линии боевого соприкосновения те войска, которые уже сейчас собраны в России и доукомплектовываются, а расположены на армейской глубине – 50-100 км.

"Так вот, если Россия по тихой воде, без ударов с воздуха, подтянет всю эту массу техники, боеприпасов и людей на линию боевого соприкосновения, то потом мы будем отходить серьезно, и тогда левый берег можем потерять, по крайней мере, Луганскую, Донецкую области и левобережье Запорожья", - считает Свитан.

Военный эксперт добавил: для того, чтобы вывести войска на линию боевого соприкосновения, России нужны неделя-две, не больше.

"Вот выведет она войска, затем разопнет какого-нибудь донецкого мальчика или подорвет автобус (Россия это легко может сделать) – и все, понеслась. Это опасно для нас. Для нас опасны любые варианты, которые предполагают остановку боевых действий. Любой из них приведет к катастрофе", - считает Свитан.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сроков заключения мирного соглашении между Россией и Украиной нет. Процесс находится на начальной стадии. По его словам, сейчас планируется обмен проектами документов между Киевом и Москвой. Каждая сторона будет готовить свои варианты, после чего должны начаться сложные переговоры по согласованию единого текста.

Кремль выбрал путь затягивания времени и использует для этого мирные переговоры, которые могут длиться годами. Таким образом, разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина мало что изменит, считает политический эксперт Максим Розумный.

Financial Times пишет, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом стал победой для хозяина Кремля Владимира Путина. В то же время украинцы и европейские союзники почувствовали, что их бросили. По данным издания, президент США не оказывал никакого давления на Россию, чтобы добиться прекращения огня. Трамп также четко дал понять, что США отказываются от роли посредника в мирных переговорах.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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