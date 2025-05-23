Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

Кратко:
- В пятницу, 23 мая, в Одессе были слышны взрывы
- Военные предупреждали об угрозе применения баллистики с юга
В Одессе днем 23 мая прогремели взрывы. Российские оккупанты предварительно атаковали город ракетами. Незадолго до мощных взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.
Воздушную тревогу в восточных, южных и центральных областях Украины объявили после 14:00.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - предупредили Воздушные силы ВСУ.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей города оставаться в укрытиях.
"Не выходите из укрытий до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении главы ОВА.
Некоторые СМИ сообщают, что над город поднимается дым.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, утром 23 мая российские оккупанты атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате удара в пригороде Одессы поврежден частный дом. Также известно о двух пострадавших.
Кроме того, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что утренний налет дронов на Одессу и области не был массированным, однако атака была несколько необычной, ведь РФ использовала для удара неизвестный беспилотник.
Как писал Главред, в ночь на 23 мая оккупационная армия массированно ударила по Украине дронами. В результате атаки в Полтавской области уничтожено здание одного из предприятий, повреждено 7 домов, пострадал человек. Также повреждены линии электропередач. Без света остались более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей.
Недавно командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский рассказывал, что противник имеет амбициозную цель запускать каждую ночь по территории Украины около 500 дронов. Кроме того, враг еще и модернизировал ударные беспилотники. В частности, боевая нагрузка увеличилась до 80 кг.
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Кто такой Олег Кипер
Председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.
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