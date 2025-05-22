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Полетят десятки ракет: названы выбранные РФ для массированного удара города

Алексей Тесля
22 мая 2025, 21:24
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Можно говорить о подготовке ракетного удара с применением 30–40 авиационных ракет, считает Роман Свитан.
Полетят десятки ракет: названы выбранные РФ для массированного удара города
Роман Свитан дал прогноз / Коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, скриншот из видео

Важное из заявлений Свитана:

  • Удары РФ, как правило, связаны с ходом переговорного процесса
  • Можно предположить о подготовке ракетного удара врага

Если страна-агрессор РФ нанесёт очередной массированный ракетный удар по Украине, это может свидетельствовать о начале летней наступательной операции, заявил военный аналитик Роман Свитан.

Как пояснил он в комментарии ТСН.ua, такие удары, как правило, связаны с ходом переговорного процесса и будут продолжаться, пока он активен.

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При этом Свитан подчёркивает, что эти действия не зависят от международных звонков и политических контактов, в частности, между лидерами США и РФ. Эксперт обратил внимание на информацию из мониторинговых Telegram-каналов, в которых говорится об увеличении числа бомбардировщиков на трёх российских аэродромах.

Это, по его мнению, может говорить о подготовке ракетного удара с применением 30–40 авиационных ракет.

Также возможны удары с использованием ракетных комплексов "Искандер", и основными целями, по мнению Свитана, могут стать логистические маршруты, по которым в Украину поступает вооружение и техника.

Он не исключает, что под обстрел могут попасть Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, а также другие города. Масштабная атака, направленная на линию фронта и районы потенциального наступления, может предшествовать активной фазе летней кампании.

"Как правило, любое наступление начинается с мощного ракетно-бомбового удара. В качестве целей могут быть выбраны Харьков, Сумы, Запорожье, Днепр, Херсон — регионы, где вероятны атаки", — уточняет эксперт.

По его словам, погодные условия сейчас благоприятствуют началу наступательных действий:

"Дожди прекратились, земля подсохла — армия РФ может начать операцию буквально на днях, в зависимости от полученных задач", — резюмировал Свитан.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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