Полетят десятки ракет: названы выбранные РФ для массированного удара города

Важное из заявлений Свитана:
- Удары РФ, как правило, связаны с ходом переговорного процесса
- Можно предположить о подготовке ракетного удара врага
Если страна-агрессор РФ нанесёт очередной массированный ракетный удар по Украине, это может свидетельствовать о начале летней наступательной операции, заявил военный аналитик Роман Свитан.
Как пояснил он в комментарии ТСН.ua, такие удары, как правило, связаны с ходом переговорного процесса и будут продолжаться, пока он активен.
При этом Свитан подчёркивает, что эти действия не зависят от международных звонков и политических контактов, в частности, между лидерами США и РФ. Эксперт обратил внимание на информацию из мониторинговых Telegram-каналов, в которых говорится об увеличении числа бомбардировщиков на трёх российских аэродромах.
Это, по его мнению, может говорить о подготовке ракетного удара с применением 30–40 авиационных ракет.
Также возможны удары с использованием ракетных комплексов "Искандер", и основными целями, по мнению Свитана, могут стать логистические маршруты, по которым в Украину поступает вооружение и техника.
Он не исключает, что под обстрел могут попасть Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, а также другие города. Масштабная атака, направленная на линию фронта и районы потенциального наступления, может предшествовать активной фазе летней кампании.
"Как правило, любое наступление начинается с мощного ракетно-бомбового удара. В качестве целей могут быть выбраны Харьков, Сумы, Запорожье, Днепр, Херсон — регионы, где вероятны атаки", — уточняет эксперт.
По его словам, погодные условия сейчас благоприятствуют началу наступательных действий:
"Дожди прекратились, земля подсохла — армия РФ может начать операцию буквально на днях, в зависимости от полученных задач", — резюмировал Свитан.
Удары РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.
Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.
Читайте также:
- "Большая игра в шахматы": Кузан сказал, где армия РФ нанесет новый удар
- ВСУ мощным ударом на востоке уничтожили штурмовиков РФ: названо направление
- Мощные взрывы и пожар: СМИ об ударе дронов СБУ по крупному военному заводу в РФ
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред