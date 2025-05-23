РФ производит 100-150 ракет в месяц: эксперт предупредил об угрозе новых ударов

Авиационный аналитики отметил, что украинская разведка отслеживает движение вражеских бомбардировщиков.

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Долинце предупредил о серьезной угрозе новых ударов / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы авиационного эксперта:

Россия производит 100-150 ракет разных типов в месяц

Враг не заинтересован хранить средства поражения в специально отведенных местах

Россияне не намерены завершать войну в Украине, только в течение каждого месяца противник производит около 100-150 ракет различных типов, как крылатых, так и баллистических. Поэтому рано или поздно враг может их применить против Украины. Об этом сказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце в эфире Еспресо.

Он объяснил, если изготовленные ракеты не используются сразу, они направляются на склады хранения. Это означает, что Россия рано или поздно может использовать эти средства. А со временем такая угроза только возрастает.

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По его словам, разведка Украины может получать информацию о логистике этих средств поражения. Ведь места хранения ракет, как правило, известны и определены.

То же касается и аэродромов, с которых могут взлетать самолеты с ракетами. Если разведка заметила, что российские бомбардировщики готовят к атакам, а на определенных базах есть все необходимое для запуска ракет - это означает, что угроза удара по Украине растет.

"Понятно, что Россия, производя ракеты, не имеет целью только складывать их на хранение. Поэтому вероятность очередного обстрела, как правило, возрастает через несколько недель после предыдущей атаки", - добавил Долинце.

Ракеты, которыми РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, рано утром, 22 мая, российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, в столице во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили российский беспилотник. Обломки упали на территорию школы в Дарницком районе.

Напомним, в ночь на 23 мая оккупационная армия массированно ударила по Украине дронами. В результате атаки в Полтавской области уничтожено здание одного из предприятий, повреждено 7 домов, пострадал человек. Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей.

Недавно командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский рассказывал, что противник имеет амбициозную цель запускать каждую ночь по территории Украины около 500 дронов. Кроме того, враг еще и модернизировал ударные беспилотники. В частности, боевая нагрузка увеличилась до 80 кг.

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Кто такой Богдан Долинце? Богдан Долинце - авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора. Руководитель Института менеджмента и стратегий. В 2016 работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. В 2014-2016 работал главным редактором Авиационного портала "Авиабиз", пишет "Укринформ".

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