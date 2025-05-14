Есть погибшие и раненые: первые кадры с места удара баллистики в Сумах

Российские оккупанты ударили по объекту промышленности в Сумской громаде.

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РФ ударила баллистикой по Сумской общине / Коллаж: Главред, фото: Кордон.медиа, Сумская ОВА

Что известно:

РФ ударила баллистикой по городу Сумы

Под ударом был объект промышленности

В результате ракетного удара погибли люди, есть пострадавшие

В Сумах прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты ударили баллистической ракетой. Об этом заявил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

Он добавил, что был вражеский удар по объекту промышленности в Сумской общине. На месте работают все соответствующие службы.

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В Сумской ОГА отметили, что уже есть информация о по меньшей мере одном погибшем. Еще 7 человек были ранены в результате ракетного удара.

"Трое раненых в крайне тяжелом состоянии. Искренние соболезнования близким погибшего", - говорится в сообщении.

Впоследствии в Сумском городском совете уточнили, что в результате атаки, по состоянию на 16:30, погибли два человека, еще 9 - ранены. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Напомним, 18 апреля российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах. В Сумах три дрона попали в объект промышленности, в результате чего погиб один человек, еще один получил травмы.

Также утром 18 апреля российский Шахед попал в кондитерское предприятие в Сумах, повредив производство куличей. В результате удара погиб предприниматель, который приехал за продукцией.

Как сообщал Главред, 5 мая российские войска обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую общины Сумской области. В результате атак погибли трое гражданских, еще семеро, среди которых 16-летний подросток, получили ранения.

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