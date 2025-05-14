Есть погибшие и раненые: первые кадры с места удара баллистики в Сумах

Что известно:
- РФ ударила баллистикой по городу Сумы
- Под ударом был объект промышленности
- В результате ракетного удара погибли люди, есть пострадавшие
В Сумах прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты ударили баллистической ракетой. Об этом заявил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.
Он добавил, что был вражеский удар по объекту промышленности в Сумской общине. На месте работают все соответствующие службы.
В Сумской ОГА отметили, что уже есть информация о по меньшей мере одном погибшем. Еще 7 человек были ранены в результате ракетного удара.
"Трое раненых в крайне тяжелом состоянии. Искренние соболезнования близким погибшего", - говорится в сообщении.
Впоследствии в Сумском городском совете уточнили, что в результате атаки, по состоянию на 16:30, погибли два человека, еще 9 - ранены. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Напомним, 18 апреля российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах. В Сумах три дрона попали в объект промышленности, в результате чего погиб один человек, еще один получил травмы.
Также утром 18 апреля российский Шахед попал в кондитерское предприятие в Сумах, повредив производство куличей. В результате удара погиб предприниматель, который приехал за продукцией.
Как сообщал Главред, 5 мая российские войска обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую общины Сумской области. В результате атак погибли трое гражданских, еще семеро, среди которых 16-летний подросток, получили ранения.
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