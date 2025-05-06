РФ ударила ракетой по пригороду Сум: есть жертвы, большинство раненых - дети

Что известно:
- Россияне атаковали баллистикой пригород Сум
- В результате атаки погибли 3 человека
- Ранения получили 6 детей и женщина
Российские оккупанты вечером 6 мая нанесли ракетный удар по пригороду Сум. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщила Сумская ОВА.
По данным ОВА, россияне ударили баллистической ракетой по пригороду Сум около 17:30. Оккупанты попали по гражданскому объекту.
"Погиб ребенок в результате вражеского ракетного удара по пригороду Сум. Мои искренние соболезнования родителям", - рассказал председатель Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, в результате вражеского удара ранения получили шесть человек.
"Большинство травмированных - дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии", - добавили в ОВА.
Впоследствии в местном издании Кордон.Медиа уточнили, что из-за вражеского удара погиб не ребенок, а 21-летняя девушка. Ранения получили 6 детей и женщина.
Эту информацию подтвердил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь. По его словам, все раненые находятся в больнице.
"По обновленной информации, имеем трагические последствия: погибли 3 человека. Девушка — на месте происшествия, мужчина и мальчик — умерли в больнице", - уточнил Кобзарь.
В результате ракетной атаки разрушен магазин. Также повреждены дома вблизи места удара. Сейчас спасатели тушат пожар на месте попадания.
Видео последствий атаки РФ по пригороду Сум:
Удары по Сумской области - новости по теме
Напомним, 18 апреля российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах. В Сумах три дрона попали в объект промышленности, в результате чего погиб один человек, еще один получил травмы.
Также утром 18 апреля российский Шахед попал в кондитерское предприятие в Сумах, повредив производство куличей. В результате удара погиб предприниматель, который приехал за продукцией.
Как сообщал Главред, 5 мая российские войска обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую общины Сумской области. В результате атак погибли трое гражданских, еще семеро, среди которых 16-летний подросток, получили ранения.
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Кто такой Артем Кобзарь?
Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.
В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.
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