Ночной удар по Киеву: в Оболонской РГА рассказали, что делать пострадавшим

Председатель Оболонской РГА пообещал обеспечить постоянную связь с жителями и сопровождение защиты их прав.

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В Оболонской РГА рассказали, что делать пострадавшим от обстрелов / коллаж: Главред, фото: Главред

Вкратце:

Управляющая компания района начала закрытие выбитых окон пленкой

К людям выйдет специальная комиссия для фиксации повреждений

Владелец ТРЦ DREAM пообещал оказать помощь жителям домов

В результате ночной атаки на столичный Оболонский район повреждено около 5 жилых домов. Кроме того, взрывной волной частично поврежден детский сад. Об этом заявил в телеграмм-канале председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик.

"Все объекты будут обследованы специальными комиссиями, которые зафиксируют повреждения и предоставят методические рекомендации по получению компенсаций", - завил Фесик. видео дня

Он сказал также, что жертв среди жителей района нет.

Сегодня с 07:00 управляющая компания района начала закрытие выбитых окон пленкой.

После этого, начиная с понедельника, 5 мая, к людям выйдет специальная комиссия для фиксации повреждений.

"Также в 12:00 приглашаем вас на встречу со мной в Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации (3-й этаж, каб. 300) с участием всех ответственных служб, занимающихся фиксацией последствий повреждений", - отметил Фесик.

Во время встречи подробно объяснят:

как будет проходить процедура компенсации;

на какие дополнительные выплаты вы имеете право;

какие документы необходимо подготовить.

Председатель Оболонской РГА также пообещал обеспечить постоянную связь с жителями и сопровождение защиты их прав.

"Сегодня с самого утра я лично повторно объеду каждую локацию. Для тех, кто не сможет присутствовать на встрече завтра, в понедельник в 14:00 мы повторно проведем встречу, чтобы предоставить все необходимые разъяснения", - обратился к оболонцам глава РГА.

По его словам, предварительная регистрация не нужна.

В случае дополнительных вопросов обращайтесь горячую линию: 066 356 35 20 или 044 334 61 02. По оперативным ликвидационным мероприятиям, таким как пожар или обнаружение обломков, просим немедленно звонить по телефону 102.

Кроме того, владелец ТРЦ DREAM Гарик Корогодский на своей странице в Facebook пообещал оказать помощь жителям пострадавших домов.

Ситуация на фронте - что известно

Ночью вражеские дроны массированно атаковали столицу Украины, есть пострадавшие, среди них дети. Так, по данным спасателей, в результате атаки дронами в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Черкассы. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, в городе произошло сразу несколько пожаров.

ВСУ отбили штурм и "отжали" вражескую технику на ключевом направлении . После отражения штурма операторы ССО уничтожили еще трех российских оккупантов, которые закрепились в подвале дома, забросав их термобарическими гранатами.

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