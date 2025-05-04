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ВСУ поразили командный пункт 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе Бахмута

Анна Косик
4 мая 2025, 09:21обновлено 4 мая, 09:51
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Потери врага все еще уточняются, однако ВСУ нанесли ему серьезный урон.
Взрывы в России
Украинские военные подорвали военные возможности оккупантов на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео (иллюстративные)

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, что на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщили в Генштабе ВС Украины, в результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении.

Сейчас данные о потерях врага все еще уточняются, однако понятно, что они, скорее всего, немалые.

видео дня

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему ощутимые потери", - добавили в ведомстве.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении – последние новости

Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении оккупанты хотя и имеют продвижение, по словам старшего связиста украинской бригады, при этом они теряют в среднем 150 военнослужащих в день из-за намерения продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая.

Ранее сообщалось, что во время штурмов оккупанты пытаются продвинуться вперед, чтобы либо обойти и окружить, либо напрямую зайти в город Покровск. При этом для атак враг применяет как тяжелую бронетехнику, так и небольшие группы пехоты на автомобилях.

Накануне, по данным аналитиков DeepState, российские военные оккупировали село Надеевка. Ранее противник активно давил возле этого населенного пункта, являющегося крайним селом перед так называемой "серой зоной".

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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