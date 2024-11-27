Во что россияне превратили Бахмут: военный раскрыл ситуацию

С мая 2022 года Бахмут был форпостом обороны Украины, где стойко держали оборону украинские военные.

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Что происходит сейчас в Бахмуте / коллаж: Главред, фото: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", скриншот: deepstatemap

Основные тезисы Волошина:

Оккупанты используют шахты в Бахмуте

Город стал логистическим хабом для России

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские оккупанты используют шахты в оккупированном Бахмуте Донецкой области в военных целях.

"На сегодня Бахмут на временно оккупированной территории служит первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушной десантной дивизии и 3-го армейского корпуса. Город стал шахтами врага", - заявил спикер в эфире телемарафона. видео дня

По его словам, город стал своеобразным логистическим хабом для оккупантов. Из-за того, что там есть шахты, укрепления и укрытия, враг разместил в них и хранит боекомплекты с боеприпасами и технику, а также склады с горюче-смазочным материалами.

Известно, что с мая 2022 года Бахмут был важным форпостом обороны для украинских военных. В мае 2023 года россияне захватили город, а в результате длительных боев Бахмут был почти полностью уничтожен.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ вернули контроль над важным селом на Харьковщине и взяли пленных. Военнослужащие Третьей штурмовой бригады закончили зачистку населенного пункта Копанки, что на ключевом направлении Харьковщины, теперь он находится под контролем ВСУ.

Представитель ВСУ Назар Волошин сообщил, что россияне рвутся к окрестностям Курахово. Оккупанты не отказываются от своих целей и пытаются взять под огневой контроль Курахово Донецкой области и логистические пути, которые ведут к нему, чтобы прорвать оборону украинских защитников.

ВСУ мощно атаковали важные военные объекты РФ ракетами ATACMS. Россияне отметили, что 23 ноября ВСУ ударили 5 ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка. Россияне признали, что в результате атаки повреждена РЛС.

Кто такой Назар Волошин? Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.

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