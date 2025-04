Армия РФ хочет приблизиться к Сумам: ISW сообщил об опасных продвижениях врага

Что сообщили аналитики:

В Сумской области вдоль границы Украины со страной-агрессором Россией оккупационные войска продолжают попытки создать оборонительную буферную зону, а также приблизиться к областному центру - городу Сумы.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), 25 и 26 апреля там продолжались наземные атаки противника, в частности на северо-восток от Сум возле населенных пунктов Журавки, Беловод и Локня.

В Генштабе РФ сообщили, якобы оккупантам удалось захватить в Сумской области четыре населенных пункта и суммарно оккупировать 90 квадратных километров. Однако эта информация не совсем соответствует действительности.

Аналитики заявили, что на самом деле во время последних атак российские военные не имели никаких успехов, а под оккупацией находится Новенькое, Басовка, Журавка и Веселовка. Однако речь идет о захвате лишь 54 квадратных километров территорий.

Ранее в ГПСУ сообщали, что российские оккупанты пытаются атаковать украинских защитников малыми штурмовыми группами, однако ВСУ не дают ему продвинуться на Сумщине.

Накануне стало известно, что российские военные хоть и продолжают продвигаться в районе границы Сумской области, но вероятнее всего, не смогут начать крупную наступательную операцию на Сумы в ближайшем будущем без получения существенного подкрепления.

Напомним, Главред писал, что спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий успокоил украинцев и заявил, что пока нет никаких поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.