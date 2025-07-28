Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой: есть 2 варианта

Алёна Воронина
28 июля 2025, 14:31
69
Дальнейшая цена на овощи будет зависеть от погоды. Есть два варианта того, какой может быть цена.
Овощи, деньги
Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Сколько овощи борщевого набора будут стоить осенью и зимой
  • Что будет влиять на формирование их цены

Объем урожая овощей в Украине будет зависеть от того, какими будут погодные условия в августе этого года.

Если будет аномальная жара, то урожай может быть меньше, если же будет такая же погода, как сейчас, то урожай может быть больше. Об этом рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду.

видео дня

По его словам, сейчас заметно, что погодные условия для урожая овощей в этом году точно лучше.

"И есть надежда, что август в Украине будет не хуже июля. Но это все, что мы можем сейчас говорить. Потому что мы не можем сейчас предсказать погоду в августе", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что от погоды в августе зависит общий объем урожая.

"Если будет аномальная жара и засуха, то мы потеряем те наработки, которые имеем сейчас, а если будет такая же погода, как сейчас, то, наоборот, урожай будет лучше", - отметил Пендзин.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперт сказал, к чему готовиться украинцам и что будет с ценами на хлеб осенью. Пендзин убеждает, что никаких неожиданностей по хлебу осенью-зимой украинцам не стоит ждать.

Также ранее сообщалось, что экономист назвал ценный продукт, который подешевеет в 2025-м. Экономист Олег Пендзин утверждает, что 2025 год будет лучшим, с меньшим подорожанием продуктов.

Напомним, эксперт сказал, что будет с ценами на яйца и молочку. Около 70% себестоимости яйца составляет комбикорм, отметил Олег Пендзин.

Читайте также:

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

борщевой набор продукт продукты питания цены на продукты Олег Пендзин овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой: есть 2 варианта

Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой: есть 2 варианта

14:31Экономика
Грозы, град, шквалы и температура +16: когда в Украине резко похолодает - точная дата

Грозы, град, шквалы и температура +16: когда в Украине резко похолодает - точная дата

13:45Синоптик
"Весь подъезд в крови, стекло перебило вены": жители поврежденного дома в Киеве описали атаку

"Весь подъезд в крови, стекло перебило вены": жители поврежденного дома в Киеве описали атаку

12:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнка

Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнка

Последние новости

15:19

Украинцев будут серьезно наказывать с 1 августа: предупреждение о нововведениях

15:06

В августе тарифы на газ и свет могут вырасти: кому придется платить больше

15:03

Какая работа принесет вам успех: ответ скрывается в дате рождения

14:56

Действительно ли от динозавров: ученые наконец расшифровали, откуда берется нефть

14:56

Украина не согласится на оккупацию: эксперт об истерике РФ после слов Алиева

Цены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцамЦены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцам
14:43

"Я завалила": Лидия Таран призналась, какие у нее проблемы

14:31

Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой: есть 2 варианта

14:26

Проклятие Керченского моста - миф, символ или исторический приговор

14:03

Какие растения саранча съест в первую очередь: способ борьбы и страхи вредителяВидео

Реклама
14:00

"Была не в себе": Алена Омаргалиева раскрыла детали свадьбы с Тамерланом

13:55

Стиральный порошок "убивает" полотенца: копеечное средство вернет былую мягкостьВидео

13:45

Грозы, град, шквалы и температура +16: когда в Украине резко похолодает - точная дата

13:16

Август принесет большие деньги трем знакам зодиака: кто эти счастливчики

12:56

РФ выбрала новые цели для массированных ударов: СМИ назвали "мишени" атакВидео

12:30

"Весь подъезд в крови, стекло перебило вены": жители поврежденного дома в Киеве описали атакуФотоВидео

12:27

Названа профессия с самым высоким уровнем измен в браке

12:24

В шести областях Украины - масштабные перебои со светом: что произошло

11:58

Максимальное внимание к своему здоровью: в конце июля ударит сильная магнитная буря

11:53

"Нам будет очень больно": Жданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

11:44

Подземелья, храмы и легенды: сколько на самом деле лет Киеву

Реклама
11:20

Деньги на дрова: кто из украинцев может получить финансовую помощь от государства

11:17

Китайский гороскоп на август: Кроликам - особенное время, Змеям - проблемы

11:08

Надо ли выключать стиральную машину из розетки каждый раз: правило, которое должны знать все

10:50

Урожай попрет как на дрожжах: как использовать кофейную гущу для удобренияВидео

10:27

Китайский гороскоп на завтра 29 июля: Обезьянам - гнев, Крысам - проблемы

10:13

Сколько будет стоить доллар и евро в начале августа: банкир удивил прогнозом

10:11

Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

10:04

"Кинжалы" не достигли целей: силы ПВО обезвредили более 330 дронов и ракет врага

10:03

Дерево упало на палатку с подростками на Одещине, 1 ребенок погиб и 4 ранены: детали

09:54

"Иди себе": что известно о возвращении беглецов Винника и Потапа

09:46

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 июля (обновляется)

09:45

Уменьшением потерь на фронте целенаправленно не занимается никтомнение

09:26

Гороскоп на завтра 29 июля: Девам - невероятный успех, Скорпионам - разочарование

09:23

Изменение климата и нашествие саранчи: экономист ответил, грозит ли Украине голод

09:20

Звезда "Поймать Кайдаша" впервые признался в зависимости: "Бедность подталкивает"

08:49

Угроза для Запорожья: скоро оккупанты смогут бить по городу из артиллерии — ISW

08:43

"Не отсюда": всплыла скандальная история с Софией Ротару

08:28

Часть украинцев не получит пенсий в августе: в чем причина

08:28

Частая атака дронов на Одессу, которая вызывает обеспокоенностьмнение

08:26

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:31

Визит Трампа в Китай: возможна ли встреча Зеленского с Путиным и чего ждать Киеву

06:36

Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнкаФотоВидео

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти число 229

04:30

4 знака зодиака отыщут финансовую и эмоциональную гармонию 28 июля

03:32

"Есть основания надеяться": эксперт сказал, что будет с ценами на яйца и молочку

02:50

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

02:00

Ваша сумка скрывает секрет: стало известно, что раскрывают древние поверья

01:30

Рок-н-ролльные небеса зовут: как и где похоронят Оззи Осборна

00:49

Жена звезды Квартала 95 намекнула на беременность

27 июля, воскресенье
23:28

"Дайте Украине оружие": Лайма Вайкуле жестко рассказала о главном

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять