Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой: есть 2 варианта

Дальнейшая цена на овощи будет зависеть от погоды. Есть два варианта того, какой может быть цена.

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Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Сколько овощи борщевого набора будут стоить осенью и зимой

Что будет влиять на формирование их цены

Объем урожая овощей в Украине будет зависеть от того, какими будут погодные условия в августе этого года.

Если будет аномальная жара, то урожай может быть меньше, если же будет такая же погода, как сейчас, то урожай может быть больше. Об этом рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду.

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По его словам, сейчас заметно, что погодные условия для урожая овощей в этом году точно лучше.

"И есть надежда, что август в Украине будет не хуже июля. Но это все, что мы можем сейчас говорить. Потому что мы не можем сейчас предсказать погоду в августе", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что от погоды в августе зависит общий объем урожая.

"Если будет аномальная жара и засуха, то мы потеряем те наработки, которые имеем сейчас, а если будет такая же погода, как сейчас, то, наоборот, урожай будет лучше", - отметил Пендзин.

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Как ранее сообщал Главред, эксперт сказал, к чему готовиться украинцам и что будет с ценами на хлеб осенью. Пендзин убеждает, что никаких неожиданностей по хлебу осенью-зимой украинцам не стоит ждать.

Также ранее сообщалось, что экономист назвал ценный продукт, который подешевеет в 2025-м. Экономист Олег Пендзин утверждает, что 2025 год будет лучшим, с меньшим подорожанием продуктов.

Напомним, эксперт сказал, что будет с ценами на яйца и молочку. Около 70% себестоимости яйца составляет комбикорм, отметил Олег Пендзин.

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О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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