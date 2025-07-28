'Есть основания надеяться': эксперт сказал, что будет с ценами на яйца и молочку

Около 70% себестоимости яйца составляет комбикорм, подчеркнул Олег Пендзин.

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Эксперт раскрыл неожиданную причину роста цен в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Пендзина:

Молочные продукты и яйца остаются доступнее мяса

Подорожание яиц связано с ростом цен на кукурузу

Есть надежда на хороший урожай, что может снизить стабилизировать цены на яйца

Несмотря на общий рост цен в Украине, молочная продукция и яйца остаются более доступными для потребителей, чем мясо. Об этом Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, яйца в Украине существенно подорожали преимущественно из-за стремительного роста стоимости кукурузы, которая является основным компонентом кормов для птицы. Пендзин пояснил, что около 70% себестоимости яйца составляет именно комбикорм, поэтому любое колебание цен на зерновую группу мгновенно влияет на цену конечного продукта.

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"Поэтому следует дождаться и посмотреть, что будет с ценами на зерновую группу, а от этого уже будет зависеть цена на яйцо. Сейчас сложно прогнозировать, но есть основания надеяться, что урожай кукурузы будет хороший, и, как следствие, цена на кормовую базу будет ниже", - отметил Пендзин.

Впрочем, окончательные цены на базовые продукты питания, в частности молочку и яйца, будут значительно зависеть от урожая зерновых культур в этом году, что формирует основу кормовой цепи в животноводстве.

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Как сообщал Главред, за последнюю неделю в Украине огурцы подорожали на 19%. Основная причина - уменьшение предложения на фоне стабильно высокого спроса.

В то же время уже с августа в Украине прогнозируется незначительное подорожание подсолнечного масла. Как отметил эксперт аграрного сектора Иван Томич, цена может вырасти на несколько гривен, однако это не будет ощутимым для потребителей.

Цены на мясо, наоборот, остаются относительно стабильными. Экономист Олег Пендзин объяснил, что свинина и мясо птицы не дорожают из-за низкого спроса.

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О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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