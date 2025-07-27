Как изменится стоимость мяса в Украине: экономист озвучил неожиданный прогноз

Экономист отметил, что чем беднее население, тем меньше мяса оно покупает.

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Цены на мясо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Цена на мясо в Украине не такая уж и высокая

На стоимость серьезно влияет не только предложение, но и спрос

Сейчас можно увидеть меньший спрос на мясо

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, как могут измениться цены на свинину и мясо птицы в Украине.

По его словам, чем богаче мы становимся, тем больше мы употребляем мяса и молочных продуктов, чем беднее - тем больше едим хлеба и картофеля.

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"Поэтому, когда мы оцениваем перспективы ценообразования на те или иные позиции нашей потребительской корзины, следует понимать, что на это серьезно влияет не только предложение, но и спрос. Ведь цена - это соотношение спроса и предложения", - сказал он в интервью Главреду.

Пендзин заметил, что цена на мясо в Украине не такая уж и высокая. Так, цена на сало за год выросла всего на 7%, а картофель подорожал вдвое.

"Все это объясняется тем, что люди из-за нехватки средств проявляют меньший спрос на мясо. Так будет и в дальнейшем, тенденция сохранится. Ведь чем беднее население, тем меньше мяса оно покупает. А если спроса на мясо не будет, то нет смысла и поднимать цену на него, потому что его никто вообще не будет покупать", - подчеркнул экономист.

Он также добавил, что цена на мясо, прежде всего, будет привязываться к платежеспособности и спросу населения. А уже дальше будет рассматриваться фактор стоимости кормов и рентабельности.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, уже с августа в Украине ожидается небольшое повышение цен на подсолнечное масло. Основной фактор будущего подорожания - это повышение спроса в августе.

Также в Украине начали расти отпускные цены на огурцы. Повышение стоимости овоща связано с временным сокращением предложения продукции на фоне активного спроса.

В то же время, шестую неделю подряд на украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику из местных хозяйств. Ее уже продают по 165-240 гривен за килограмм.

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О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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