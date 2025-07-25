Насколько отличается средняя зарплата обычных украинцев и чиновников

Чиновники продолжают получать более высокие зарплаты, чем среднестатистические украинцы.

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Какая самая большая зарплата у украинских чиновников / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Средняя зарплата украинцев значительно ниже чиновничьей

В центральных органах власти средняя зарплата составляет почти 60 тысяч гривен

Самая большая зарплата у руководства НАПК

Украинцы, по данным Госстата, в среднем ежемесячно зарабатывают 23460 гривен, тогда как у чиновников, согласно данным Минфина, доход значительно выше и иногда достигает 200 тысяч гривен.

Работники центральных органов государственной власти в Украине в июне 2025 года зарабатывали около 59600 гривен, тогда как в прошлом году их зарплата составляла 54600 гривен.

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Но и это еще не самая большая оплата труда госслужащих. В топ чиновников с особенно высоким доходом входит руководство НАПК с зарплатой в 245600 гривен.

Почти в 10 раз выше зарплаты и у руководителей Центральной избирательной комиссии - 206400 гривен, Счетной палаты - 206 400 гривен, Государственного космического агентства Украины - 193 200 гривен и НКРЭКУ - 191 000 гривен.

Зарплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что нехватка квалифицированных работников в Украине приводит к постепенному росту номинальных зарплат, но из-за инфляции реальные доходы растут вдвое меньшими темпами.

Ранее стало известно, что в июне председатель правления государственного Ощадбанка получил зарплату в размере 1 млн. гривен и премию в 4,2 млн. гривен (до уплаты налогов).

Накануне сообщалось, что в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.

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Об источнике: Министерство финансов Украины Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.

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