Украинцам будут выделять 19 тысяч на отопление: кто и как сможет оформить помощь

Помощь предусмотрена для жителей 9 областей Украины.

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Кому государство выделит средства на отопление / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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Кому из украинцев будут выделять единоразовую помощь на отопление

Когда можно будет оформить заявку на участие в программе

Правительство начинает подготовку к новому отопительному сезону 2025-2026 годов, поэтому приготовило постановление "О предоставлении помощи населению на приобретение твердого бытового топлива".

Как сообщили в Минсоцполитики, до конца июля должны принять документ, целью которого будет поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, проживающих в прифронтовых или пострадавших от войны регионах, и использующих дрова для отопления.

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Украинцам будут выделять единовременную выплату, если они отапливают жилье твердым топливом, не получают субсидию или другую помощь на оплату ЖКУ и относятся к социально уязвимым категориям населения.

Новая программа правительства будет доступна для жителей Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Подать заявку на помощь можно будет сразу после вступления постановления в силу в местном ЦНАПе, или органе соцзащиты.

Денежная помощь украинцам - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцы могут получить до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов) на развитие собственного дела. Грантовую программу инициировали в городе Николаев.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала инициатива о предоставлении на каждого первоклассника по 5 тыс. грн. Такие средства будут предоставляться только на учеников, которые впервые идут в школу.

Накануне стало известно, что некоторые из украинцев могут получить дополнительную выплату. В частности, в Каневской громаде, что в Черкасской области, утвержден обновленный механизм предоставления ежемесячных стипендий гражданам почтенного возраста.

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Об источнике: Минсоцполитики Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты. Деятельность Министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.

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