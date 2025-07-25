Пенсионеров могут оштрафовать в общественном транспорте: за что и на какую сумму

Штраф предусмотрен для пенсионеров, которые не соблюдают главное правило бесплатного проезда в транспорте.

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Какая ошибка пенсионеров в транспорте может обернуться штрафом / Колаж: Главред, фото: УНИАН

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Пенсионеры могут бесплатно ездить в транспорте при наличии документов

Пассажира без пенсионного удостоверения могут оштрафовать

Украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но в некоторых случаях им, как и другим пассажирам, придется платить, иначе украинцам на пенсии может грозить немалый штраф.

Согласно постановлению Кабинета Министров 354, для бесплатного проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе пенсионеру нужно обязательно иметь пенсионное удостоверение, чтобы в случае необходимости показать его водителю или кондуктору.

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Если же пенсионер едет в транспорте без этого документа и не платит за проезд, то его могут оштрафовать. Сумма наказания иногда в 20 раз больше стоимости одного билета, но зависит от города и типа транспорта.

Например, по последним данным, штраф за проезд в автобусе в Киеве без билета составляет 160 гривен, во Львове за безбилетный проезд придется заплатить 300 гривен, а в Одессе - 140 гривен.

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что владельцы домов в сельской местности иногда сталкиваются с неприятностью в виде крупного штрафа, ведь пренебрегают государственными строительными нормами (ГСН).

Ранее сообщалось, что многие украинцы в период с весны до осени пренебрегают законом и иногда, сами того не зная, грубо его нарушают. Речь идет о поджигателях сухой травы, которых могут оштрафовать на сумму до 30600 гривен.

Накануне выяснилось, что в Украине установлены административные наказания за незаконное ношение военной формы. Штрафы могут быть довольно значительными, однако действуют не во всех ситуациях.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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