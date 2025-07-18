Украинцы нарушают и не знают о штрафе: за что наказывают на 30 тысяч гривен

Ежегодную проблему борьбы с поджигателями в Украине начали решать путем наложения штрафов.

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Немалые штрафы могут грозить поджигателям травы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

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За сжигание сухой травы украинцев могут оштрафовать

Большую ответственность за правонарушения несут должностные лица

Максимальный штраф в рамках административной ответственности превышает 30 тысяч

Многие украинцы в период с весны до осени пренебрегают законом и иногда, сами того не зная, грубо его нарушают. Речь идет о поджигателях сухой травы, которых могут оштрафовать на сумму до 30600 гривен.

Статья 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде штрафа за сжигание стерни, лугов, пастбищ, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях в населенных пунктах.

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Граждан могут оштрафовать на 3060 - 6120 гривен, а должностных лиц на 15300 - 21420 гривен. Однако штраф может увеличиться вдвое, если украинцы будут сжигать траву на объектах природно-заповедного фонда. То есть максимальное наказание определяется на уровне 30600 гривен.

Кроме этого, нужно учитывать, что статья 245 Уголовного кодекса Украины предусматривает и более жесткое наказание за сжигание сухостоя. Украинцы могут попасть в тюрьму на срок до 10 лет, если уничтожат или повредят в результате своих действий лесные массивы, зеленые насаждения вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, стерни, сухих трав, растительности на землях сельскохозяйственного назначения.

Штрафы в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что владельцы домов в сельской местности иногда сталкиваются с неприятностью в виде крупного штрафа, ведь пренебрегают государственными строительными нормами (ГСН).

Напомним, украинцы могут получить штраф, если они затянули с вклеиванием фотографии в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет и не уложились в нужные сроки.

Накануне стало известно, что во время прогулки в общественном месте часто можно услышать нецензурную лексику. Выяснилось, что за ругань на улице можно получить штраф.

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Об источнике: Кодекс Украины об административных правонарушениях Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - это законодательный акт, который определяет, что такое административное правонарушение (проступок), какие виды правонарушений существуют, какое наказание может быть за каждое из них, кто имеет право привлекать к ответственности и каков порядок рассмотрения дел об админнарушениях.

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