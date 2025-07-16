Минимальная зарплата в Украине повысится совсем скоро: что будет с доходами

Около 1,5 миллиона украинцев сейчас получают минимальную зарплату.

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Что будет с доходами в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В 2026 минималка вырастет, но цены, к сожалению, еще быстрее

Минимальная зарплата украинцев повысится на 688 грн

В 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. О новом размере минималки, а также о том, как это повлияет на благосостояние граждан, рассказывает ресурс Новости.LIVE.

Кто получает "минималку" в 2025 году?

По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.

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На сайте службы занятости можно найти около 24 тысяч вакансий с зарплатой от 8 до 10 тысяч гривен - в основном это бюджетная сфера в небольших городах и селах.

Сейчас официальная минималка в Украине составляет 8000 гривен. Правительство некоторое время планировало не менять этот показатель, как и прожиточный минимум.

Изменит ли повышение минималки жизнь украинцев?

Согласно проекту госбюджета на 2026-2028 годы, повышение минимальной зарплаты не будет ощутимым. Эксперты отмечают, что повышение произойдет лишь на уровне инфляции, поэтому фактически доходы граждан не вырастут.

Экономист Глеб Вышлинский объясняет, чего ждать украинцам.

"Повышение прожиточного минимума запланировано исключительно на спрогнозированную инфляцию. Поэтому реального роста не будет, а номинально будет полностью профинансировано из доходов бюджета, которые инфляционно вырастут", - убежден эксперт.

Минимальная зарплата считается социальной гарантией и действует в большинстве стран ЕС. Как правило, она равна 50-60% от средней зарплаты в стране.

По состоянию на июль 2025 года средняя зарплата в Украине составляет примерно 25 тысяч гривен, хотя это значение условное, далеко не все вакансии публикуют реальные доходы, особенно в регионах.

Заработная плата в Украине - что известно

Ранее Главред сообщал, что в Украине почти вдвое вырастет средняя зарплата. Чиновники проанализировали, какой будет средняя зарплата украинцев в ближайшие годы.

В то же время зарплаты в Украине не успевают за ростом цен. По состоянию на сегодня нехватка работников остается самой большой преградой для ведения бизнеса.

Положительной вестью является то, что учителя в Украине будут получать большую зарплату. Ожидается, что выплаты будут расти до 2028 года.

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