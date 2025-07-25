Резкий скачок цен на аренду квартир: в каких областях жилье заметно подорожало

Цены на аренду однокомнатных квартир неожиданно выросли в некоторых прифронтовых областях.

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Какие цены на аренду однокомнатных квартир в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Что сообщили аналитики:

Аренда квартир в Сумах поднялась почти на треть

Дороже всего арендовать жилье в Ужгороде

В Черновцах подешевела аренда однокомнатных квартир

Цены на долгосрочную аренду квартир в Украине за июнь 2025 года выросли примерно на 20%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков OLX Недвижимость.

Если говорить о конкретных городах, то больше всего подорожала аренда в Сумах (+33%), Одессе (+25%), Житомире (+18%), Херсоне (+17%) и Тернополе (+16%). При этом однокомнатные квартиры в этих городах предлагают по ценам от 3500 до 11284 гривен.

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В то же время дороже всего арендовать жилье в Ужгороде - около 18670 гривен, Львове - 17418 гривен, Киеве - 16000 гривен и Луцке и Ивано-Франковске - по 13000 гривен.

Единственным городом, где стоимость аренды однокомнатной квартиры не выросла, а снизилась в предыдущем месяце, являются Черновцы. Там аренда "упала" на 2% и в среднем снять квартиру можно по 10600 гривен.

Цены на жилье в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, чтоцены на аренду жилья за последние полгода заметно выросли в 6 регионах Украины. Рекордсменом на рынке однокомнатных квартир стала Одесса - там стоимость аренды выросла на 38% и в среднем она обходится 11000 гривен.

Ранее сообщалось, что средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в июне 2025 года составляла 7 541 грн. Таким образом с начала года цены выросли на примерно 4,5%.

Накануне стало известно, что в 6 областях Украины цены на жилье в новостройках остаются достаточно низкими, что диктуют сопутствующие риски. Купить там однокомнатную квартиру можно до 30 тысяч долларов.

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Об источнике: OLX OLX - платформа онлайн-объявлений, которая объединяет людей для покупки, продажи или обмена товарами и услугами. По состоянию на 2018 год на площадке зарегистрировано 1,5 млн продавцов, размещено более 11 млн объявлений и каждую минуту добавляется около 100 новых, пишет Википедия.

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