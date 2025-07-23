Уже осенью: на какие продукты в Украине существенно перепишут цены

В осенний период произойдет уменьшение предложения от домохозяйств.

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Когда изменятся цены на курятину и яйца / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Цены на мясо в Украине изменятся в середине осени

В то же время, стоимость яиц начнет меняться уже в сентябре

В этом году в Украине наблюдается стремительный рост цен на курятину, хотя стоимость яиц также неприятно удивляет. Об этом рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Каналу.

По его словам, стоимость мяса (как курятины, так и других видов) до конца лета будет держаться на текущем уровне.

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"Такая ценовая политика будет держаться еще некоторое время из-за того, что спрос является стабильно высоким и расходы на куриные корма остаются на текущем уровне", - подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что изменения цены следует ожидать в середине осени, перед переходом на зимний период.

"Тоже самое касается яиц, однако их стоимость начнет меняться уже в сентябре, из-за уменьшения предложения от домохозяйств", - подчеркнул Гопка.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, летом 2025 года в Украине наблюдается ощутимый рост цен на мясные продукты. Так, свиной ошеек в начале лета подорожал до более 330 грн за килограмм. В последующие месяцы ожидается колебание стоимости в пределах 320-350 грн/кг.

Также известно, что только за один месяц средняя потребительская цена сала выросла на 1,2%. Это один из крупнейших ценовых ростов среди мясной продукции.

В то же время, президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник сказал, что эра дешевых продуктов в мире проходит. Особенно это касается дешевых натуральных фруктов и овощей.

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О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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