Кто имеет право на досрочную пенсию в Украине: в ПФУ назвали главные условия

Определенные категории пенсионеров могут выходить на пенсию за выслугу лет до достижения общего пенсионного возраста при определенных условиях.

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Что дает право на пенсию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Каким образом прокурорам можно выйти на пенсию раньше

Когда прокурор может выйти на пенсию без возрастных ограничений

Украинские прокуроры имеют возможность выйти на пенсию за выслугу лет раньше общепринятого пенсионного возраста. В то же время, право на такую пенсию определяется рядом факторов, в частности продолжительностью службы и специальными условиями. Такую информацию предоставили представители Пенсионного фонда Украины.

Работники прокуратуры могут претендовать на пенсионное обеспечение независимо от возраста, если их суммарный стаж службы составляет не менее 25 лет, при этом не менее 15 лет они должны занимать должность прокурора.

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Если общая продолжительность службы меньше 25 лет, однако опыт работы прокурором составляет от 15 лет, и при этом лицо имеет необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 для женщин), то оно может оформить пенсию по достижении 57 лет (для мужчин) или 55 лет (для женщин).

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Для прокуроров с инвалидностью предусмотрен отдельный порядок. Лица, которым установлена I или II группа инвалидности и которые имеют не менее 10 лет службы в органах прокуратуры, могут получить пенсию по инвалидности в размере 60% от среднего месячного дохода.

В случае смерти прокурора или следователя, если его стаж в органах составлял не менее 10 лет, право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют его нетрудоспособные родственники.

Кроме того, законодательство предусматривает некоторые категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. В частности, это:

мужчины с диагнозом гипофизарного нанизма или имеющие диспропорциональный карликовый рост - при условии 20-летнего стажа могут выйти на пенсию с 45 лет; женщины - с 40 лет и со стажем не менее 15 лет;

лица с инвалидностью по зрению I группы, а также полностью незрячие или те, кто имеет инвалидность с детства I группы, мужчины выходят на пенсию с 50 лет (15 лет стажа), женщины - с 40 лет (от 10 лет стажа);

женщины, которые родили не менее пяти детей и воспитали их до шестилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью с детства или тяжелобольных могут претендовать на пенсию после 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что украинцам выплатят пенсию в 11 тысяч гривен. Однако для этого нужно соответствовать определенным критериям, которые можно просчитать с помощью специального пенсионного калькулятора.

Также некоторые пенсионеры Украины получат круглые выплаты вплоть до 3 тысяч грн в августе. В частности, ко Дню Независимости предусмотрены одноразовые надбавки.

В то же время определенные категории пенсионеров Украины могут потерять выплаты. Так, в ПФУ назвали, почему это может произойти и как избежать досадной ситуации.

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Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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