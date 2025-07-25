Космических цен уже не будет: в Украине резко подешевела популярная ягода

Сезонная голубая ягода стала более доступной для покупателей.

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Сезонная ягода приятно удивляет украинцев ценами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Что сообщили аналитики:

В Украине продолжает дешеветь голубика

Ягода стоит кое-где меньше 200 гривен за килограмм

Цены на голубику будут снижаться и в дальнейшем

Шестую неделю подряд на украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику из местных хозяйств. По состоянию на 25 июля она стоит по 165-240 гривен за килограмм.

Как сообщили аналитики EastFruit, это в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом на рынке сохраняется достаточно широкий ценовой диапазон из-за различных качественных показателей и объемов предлагаемых партий.

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"По словам производителей, снижение цен в данном сегменте поддерживает сразу ряд факторов. Так, предложение на рынке голубики на данный момент достаточно объемное, поскольку уже практически все производители приступили к сбору этой ягоды", - отметили аналитики.

В то же время, несмотря на длительное удешевление голубики, цены на нее в этом году все равно в среднем на 50% выше, чем в 2024 году. Однако у фермеров почти нет сомнений, что ягода будет и дальше дешеветь, по меньшей мере до начала августа.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что летом 2025 года в Украине наблюдается ощутимый рост цен на мясные продукты. Согласно информации от аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), стоимость наиболее популярных видов мяса поднялась в среднем на 20-30%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что во второй половине июля в Украине выросли закупочные цены на молоко. Причинами подорожания стали ограниченное предложение молока-сырья и повышенный спрос на украинскую молочную продукцию за рубежом.

Накануне также стало известно, что в Украине продолжают стремительно снижаться цены на арбузы. Они стоят в среднем на 36% дешевле, чем на предыдущей неделе.

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Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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