Космических цен уже не будет: в Украине резко подешевела популярная ягода

Что сообщили аналитики:
- В Украине продолжает дешеветь голубика
- Ягода стоит кое-где меньше 200 гривен за килограмм
- Цены на голубику будут снижаться и в дальнейшем
Шестую неделю подряд на украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику из местных хозяйств. По состоянию на 25 июля она стоит по 165-240 гривен за килограмм.
Как сообщили аналитики EastFruit, это в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом на рынке сохраняется достаточно широкий ценовой диапазон из-за различных качественных показателей и объемов предлагаемых партий.
"По словам производителей, снижение цен в данном сегменте поддерживает сразу ряд факторов. Так, предложение на рынке голубики на данный момент достаточно объемное, поскольку уже практически все производители приступили к сбору этой ягоды", - отметили аналитики.
В то же время, несмотря на длительное удешевление голубики, цены на нее в этом году все равно в среднем на 50% выше, чем в 2024 году. Однако у фермеров почти нет сомнений, что ягода будет и дальше дешеветь, по меньшей мере до начала августа.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что летом 2025 года в Украине наблюдается ощутимый рост цен на мясные продукты. Согласно информации от аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), стоимость наиболее популярных видов мяса поднялась в среднем на 20-30%.
Ранее сообщалось, что во второй половине июля в Украине выросли закупочные цены на молоко. Причинами подорожания стали ограниченное предложение молока-сырья и повышенный спрос на украинскую молочную продукцию за рубежом.
Накануне также стало известно, что в Украине продолжают стремительно снижаться цены на арбузы. Они стоят в среднем на 36% дешевле, чем на предыдущей неделе.
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Об источнике: EastFruit
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