Почти 'на шару': в Украине резко упали цены на сезонный продукт

В этом году цена на популярный летний продукт ниже, чем прошлогодняя.

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Насколько в Украине подешевели арбузы / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что сообщили аналитики:

Цены на арбузы в Украине резко падают

По сравнению с прошлым годом украинцы покупают арбузы уже на 28% дешевле

В Украине продолжают стремительно снижаться цены на арбуз. Как сообщили аналитики EastFruit, причиной этого является резкое увеличение предложения бахчевых на рынке.

Из-за жаркой и солнечной погоды темпы созревания этой культуры в полях существенно ускорились. В то же время специалисты отметили, что засуха в южных областях негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен в данном сегменте.

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По состоянию на 23 июля цены на арбузы из местных хозяйств упали до 5-14 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 36% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Если же сравнивать с прошлым годом, то на сегодня отпускные цены на арбузы в Украине уже на 28% ниже, чем в конце июля 2024 года.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине наблюдается дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года. Фермеры предлагают к продаже картофель в диапазоне 11-18 грн/кг.

Ранее стало известно, что в этом сезоне цены на арбузы в Украине останутся примерно такими же, как и в прошлом году - существенного роста стоимости не ожидается до конца лета.

Накануне сообщалось, что в Украине неустанно растет стоимость мясной продукции. Что интересно, один из самых больших ценовых ростов показало сало. Только за один месяц средняя потребительская цена сала выросла на 1,2%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

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Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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