Почти 'на шару': в Украине резко упали цены на сезонный продукт

Что сообщили аналитики:
- Цены на арбузы в Украине резко падают
- По сравнению с прошлым годом украинцы покупают арбузы уже на 28% дешевле
В Украине продолжают стремительно снижаться цены на арбуз. Как сообщили аналитики EastFruit, причиной этого является резкое увеличение предложения бахчевых на рынке.
Из-за жаркой и солнечной погоды темпы созревания этой культуры в полях существенно ускорились. В то же время специалисты отметили, что засуха в южных областях негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен в данном сегменте.
По состоянию на 23 июля цены на арбузы из местных хозяйств упали до 5-14 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 36% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Если же сравнивать с прошлым годом, то на сегодня отпускные цены на арбузы в Украине уже на 28% ниже, чем в конце июля 2024 года.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине наблюдается дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года. Фермеры предлагают к продаже картофель в диапазоне 11-18 грн/кг.
Ранее стало известно, что в этом сезоне цены на арбузы в Украине останутся примерно такими же, как и в прошлом году - существенного роста стоимости не ожидается до конца лета.
Накануне сообщалось, что в Украине неустанно растет стоимость мясной продукции. Что интересно, один из самых больших ценовых ростов показало сало. Только за один месяц средняя потребительская цена сала выросла на 1,2%.
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Об источнике: EastFruit
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