Некоторые украинцы могут не платить военный сбор: кто освобожден и каким образом

Главное:
- Кто имеет право не платить военный сбор в 2025 году
- Что известно о налоговых льготах для мобилизованных предпринимателей
Государство предоставляет возможность предпринимателям временно не платить отдельные налоги, в том числе и военный сбор. Физические лица-предприниматели могут воспользоваться налоговыми льготами в зависимости от ряда факторов, в частности, от места регистрации, состояния здоровья или участия в защите страны. Детали обнародованы в материале 24 Канала.
Что известно о льготах от уплаты военного сбора для предпринимателей в зонах боевых действий или оккупации?
ФЛП первой и второй групп, которые зарегистрированы на территориях, где продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы, освобождаются от таких обязательств:
- уплаты единого налога;
- внесения военного сбора;
- представления отчетности за период действия боевых действий или оккупации.
Льгота действует с первого дня месяца начала боевых действий или оккупации до последнего дня месяца их прекращения или освобождения соответствующей территории. В течение этого времени также не начисляются штрафы, пеня и авансовые платежи.
Что известно о временном освобождении от уплаты военного сбора из-за отпуска или болезни?
Предприниматели первой или второй групп, не имеющие наемных работников, могут не уплачивать военный сбор один раз в год, если:
- находятся в ежегодном отпуске;
- проходят лечение, которое длится более 30 дней (при наличии соответствующего подтверждения в электронном реестре больничных).
- Мобилизованные предприниматели и военнослужащие
ФЛП, которые были мобилизованы или заключили контракт на службу в ВСУ, полностью освобождаются от:
- военного сбора;
- единого налога;
- подачи налоговой отчетности в течение всего периода службы.
Все обязательства по уплате налогов в этот период аннулируются автоматически.
Важные уточнения:
- Если предприниматель меняет место налоговой регистрации после выезда с временно оккупированной или опасной территории, льготы прекращают действовать с первого числа следующего месяца.
- Если ФЛП оформил льготу из-за болезни или мобилизации и не подал декларацию, право на освобождение сохраняется. Но если декларация всё же подана, то льгота отменяется.
Кто не подлежит освобождению от уплаты военного сбора?
Налоговое освобождение не распространяется на:
- предпринимателей 3-й и 4-й групп;
- электронных резидентов (3-я группа), за исключением тех, кто мобилизован или зарегистрирован на территории активных боевых действий.
Уплата налогов в Украине - что известно
Ранее Главред рассказывал, ждет ли украинцев налог на продажу личных вещей. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, к чему готовиться.
Также рассказывалось, что украинцев заставят платить налоги даже за старые квартиры. При этом стоит отметить, что размер налога на жилье не привязан к стоимости жилья.
Кроме этого, эксперты объяснили, сколько налогов вычленят после продажи авто. Независимо от того, какой именно транспорт продается, обязательно надо заплатить и военный сбор.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
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