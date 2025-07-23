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Некоторые украинцы могут не платить военный сбор: кто освобожден и каким образом

Даяна Швец
23 июля 2025, 15:23
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В период военного положения в Украине продолжается адаптация налогового законодательства к новым реалиям.
Кредит, налоги
Как действуют льготы для ФОПов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Кто имеет право не платить военный сбор в 2025 году
  • Что известно о налоговых льготах для мобилизованных предпринимателей

Государство предоставляет возможность предпринимателям временно не платить отдельные налоги, в том числе и военный сбор. Физические лица-предприниматели могут воспользоваться налоговыми льготами в зависимости от ряда факторов, в частности, от места регистрации, состояния здоровья или участия в защите страны. Детали обнародованы в материале 24 Канала.

Что известно о льготах от уплаты военного сбора для предпринимателей в зонах боевых действий или оккупации?

ФЛП первой и второй групп, которые зарегистрированы на территориях, где продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы, освобождаются от таких обязательств:

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  • уплаты единого налога;
  • внесения военного сбора;
  • представления отчетности за период действия боевых действий или оккупации.

Льгота действует с первого дня месяца начала боевых действий или оккупации до последнего дня месяца их прекращения или освобождения соответствующей территории. В течение этого времени также не начисляются штрафы, пеня и авансовые платежи.

Что известно о временном освобождении от уплаты военного сбора из-за отпуска или болезни?

Предприниматели первой или второй групп, не имеющие наемных работников, могут не уплачивать военный сбор один раз в год, если:

  • находятся в ежегодном отпуске;
  • проходят лечение, которое длится более 30 дней (при наличии соответствующего подтверждения в электронном реестре больничных).
  • Мобилизованные предприниматели и военнослужащие

ФЛП, которые были мобилизованы или заключили контракт на службу в ВСУ, полностью освобождаются от:

  • военного сбора;
  • единого налога;
  • подачи налоговой отчетности в течение всего периода службы.

Все обязательства по уплате налогов в этот период аннулируются автоматически.

Важные уточнения:

  1. Если предприниматель меняет место налоговой регистрации после выезда с временно оккупированной или опасной территории, льготы прекращают действовать с первого числа следующего месяца.
  2. Если ФЛП оформил льготу из-за болезни или мобилизации и не подал декларацию, право на освобождение сохраняется. Но если декларация всё же подана, то льгота отменяется.

Кто не подлежит освобождению от уплаты военного сбора?

Налоговое освобождение не распространяется на:

  • предпринимателей 3-й и 4-й групп;
  • электронных резидентов (3-я группа), за исключением тех, кто мобилизован или зарегистрирован на территории активных боевых действий.

Уплата налогов в Украине - что известно

Ранее Главред рассказывал, ждет ли украинцев налог на продажу личных вещей. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, к чему готовиться.

Также рассказывалось, что украинцев заставят платить налоги даже за старые квартиры. При этом стоит отметить, что размер налога на жилье не привязан к стоимости жилья.

Кроме этого, эксперты объяснили, сколько налогов вычленят после продажи авто. Независимо от того, какой именно транспорт продается, обязательно надо заплатить и военный сбор.

Больше экономических новостей:

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

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