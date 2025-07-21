В Украине начался сезон арбузов: эксперт сказал, чего ждать от цен

Вы узнаете:
- Сколько стоит арбуз в Украине
- Как будут в дальнейшем меняться цены
В этом сезоне цены на арбузы в Украине останутся примерно такими же, как и в прошлом году - существенного роста стоимости не ожидается. Об этом заявил президент украинской плодовоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью Центру экономической стратегии.
Он вспомнил, что в прошлом году цены на арбузы были умеренными. В этом году ситуация подобная - "арбузов много", поэтому и цены останутся доступными.
А вот в первый год полномасштабного вторжения, по словам эксперта, цены на арбузы были высокими, поскольку "мы потеряли Юг, и их тянули из Румынии и Греции", но впоследствии производство восстановилось, и популярную ягоду стали выращивать даже в нетипичных регионах Украины.
"Арбузы у нас уже и в Черниговской области, и в Сумской, и Волынской. Есть гибриды, которые подходят. Плюс, климат - посмотрите, даже на севере Украины летом 32 градуса", - рассказал Баштанник.
Сейчас в Украине представлен широкий ассортимент арбузов. Например, в "АТБ" за самый дешевый арбуз просят 19,49 гривны за килограмм. А в "Сильпо" арбуз можно приобрести за 25,3-55 гривен за килограмм.
Цены на продукты - последние новости
Как писал Главред, по состоянию на сегодняшний день в Украине наблюдается дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года.
Кроме того, в Украине переписали цены на популярные крупы. В частности, в июле подешевел круглозернистый рис. В июне он стоил 71,94 гривну, а в июле - 70,37 гривен.
Также известно, что годовое повышение цен на яйца составляет 59,2%, что является самым высоким показателем среди всех продуктов.
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О персоне: Тарас Баштанник
Тарас Баштанник - президент украинской плодоовощной ассоциации. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия", факультет гуманитарных наук. Потом еще закончил магистратуру в Киевском аграрном, совместно с немецким университетом. Пригласили в аспирантуру после защиты диплома. В 22 года работал в крупной аграрной компании, занимался подготовкой размещения акций на Варшавской бирже.
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