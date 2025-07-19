Пенсионерам в августе начислят дополнительные 570 гривен: кто получит прибавку

Пенсионный фонд Украины начислит надбавки к пенсиям людям в возрасте от 70 лет.

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Части украинских пенсионеров увеличат выплаты на 570 грн / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В августе части украинцев повысят пенсии

Доплаты получат пенсионеры от 70 лет

Выплаты не начисляют, если основная пенсия превышает 10 340,30 грн

В августе части украинцев повысят пенсии. Речь идет о так называемых возрастных доплатах, размер которых составляет 300, 456 и 570 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

На доплату могут рассчитывать пенсионеры, которые достигли 70 лет и старше. Размер таких доплат варьируется в зависимости от возраста и составляет:

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от 70 до 74 лет - 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет и старше - 570 грн.

Выплаты не назначаются тем, чья основная пенсия превышает 10 340,30 грн.

Кроме этого, доплату назначают не с начала месяца, а со следующего дня после дня рождения пенсионера. Например, если день рождения человека - 10 августа, то доплата начнет действовать с 11 августа, и первая выплата за месяц будет осуществлена пропорционально количеству дней.

Также в Пенсионном фонде Украины отметили, что доплаты являются суммарными. То есть, если человеку уже была назначена доплата как лицу, достигшему 75 лет (456 грн), то после достижения 80-летнего возраста он получит не дополнительную новую сумму, а разницу - еще 114 грн, чтобы общий размер доплаты составил 570 грн.

В целом размер пенсии в Украине зависит от трех ключевых факторов: продолжительности страхового стажа, уровня собственной заработной платы, а также средней зарплаты по стране. Формула расчета выглядит так: соотношение индивидуальной зарплаты к средней умножается на количество лет стажа и на 1%, а затем полученное число умножается на среднюю зарплату за последние три года.

Сейчас средняя пенсия в Украине составляет 6410,1 грн, однако значительная часть пенсионеров получает гораздо меньше. В частности, пенсию до 4 тыс. грн получают более 3,6 млн человек (35,3% всех пенсионеров), а до 5 тыс. грн - более 5,7 млн человек (55,8%).

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Напомним, украинцы со средней зарплатой в 20 300 грн могут рассчитывать на пенсию лишь 5269 грн - меньше средней по стране (6410 грн). Чтобы получать 11 000 грн пенсии, нужно иметь зарплату более 42 000 грн.

Также, чтобы получать пенсию в размере 11 000 грн, украинец должен иметь не менее 32 лет страхового стажа и "белую" зарплату около 31 400 грн. При меньшем стаже пенсионный возраст смещается: 22-31 год - выход в 63, 15-21 год - в 65.

Как сообщал Главред, в Украине впервые ввели единый порядок ежемесячных выплат пенсий и доплат по судебным решениям - как текущих, так и за прошлые годы. Теперь пенсионеры смогут онлайн отслеживать статус таких выплат, а государство обязуется погашать долги пропорционально имеющимся средствам.

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Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и с

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