В Украине начали выплачивать больничные по-новому: что изменится

Украинцев, которые временно потеряли нетрудоспособность, ждут изменения.

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Как теперь будут рассчитывать больничные выплаты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Украине меняют порядок расчета выплат во время больничного

Изменения затронут и застрахованных работников

Сегодня, 18 июля, вступило в силу постановление "О внесении изменений относительно общеобязательного государственного соцстрахования в некоторые постановления КМУ", предусматривающее изменение расчета средней заработной платы для больничных и декретных выплат работникам.

Согласно постановлению, также обновлены правила расчета для гиг-специалистов и граждан, которые не могли работать по уважительным причинам. Среди изменений - возвращение к нормам, которые утратили силу с 1 января 2023 года.

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"Согласно им, месяцы расчетного времени, когда человек не работал по уважительным причинам в течение календарного месяца будут исключены. Как пример: если работник имел отпуск за свой счет весь месяц, кроме выходных дней, то все это время будут исключать из расчетного периода. Однако, если будет начислена какая-то дополнительная выплата, с которой уплачивался ЕСВ (в частности, премия), то ее тоже не возьмут для определения размера больничных и декретных", - пояснило изменения издание Новини.LIVE.

Для работников и гиг-специалистов резидента "Дія Сити" изменилось то, что к ним будут применить максимальные ограничения по больничным и декретным по-новому.

Если раньше сумма пособия не могла превышать размер зарплаты, с которой были уплачены страховые взносы, то теперь предлагают добавить ограничения. Они будут вычисляться путем деления размера дохода, с которого уплачен ЕСВ, на среднемесячное число календарных дней с умножением доли на число дней временной нетрудоспособности.

Для добровольно застрахованных работников начнет действовать такой же механизм, как и для наемных работников. Расчет больничного будут проводили из дохода за полные календарные месяцы, если время действия договора о страховании до даты болезни меньше 12 месяцев.

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Напомним, Главред писал, что в Украине вступил в силу закон, который восстанавливает право совместителей получать пособие по временной нетрудоспособности как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству.

Впоследствии сообщалось, если человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы, чем то, где произошел несчастный случай), такой страхователь оплачивает пострадавшему первые пять дней временной нетрудоспособности за собственные средства. Выплата составит 100% средней заработной платы, независимо от страхового стажа работника.

Ранее стало известно, что для того, чтобы открыть больничный лист, пациент обязательно должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно будет автоматически - в онлайн-режиме.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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