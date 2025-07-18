В разы доступнее, чем в июне: в Украине переписали цены на базовый овощ

Главное:
- Все сорта огурцов в супермаркетах подешевели
- Самые дешевые огурцы стоят меньше 40 гривен
В Украине цены на овощи постепенно снижаются под фактором сезонности. Не исключением являются и огурцы, стоимость которых заметно изменилась по сравнению с предыдущим месяцем.
Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, в супермаркетах килограмм огурцов в среднем продают по 39,89 гривен, хотя еще в июне популярный овощ стоил 57,15 гривен.
Гладкие огурцы также снизились в цене. По состоянию на 18 июля оно стоят 47,83 гривны против 65,67 гривен в прошлом месяце. Подобная ситуация с колючими огурцами, которые подешевели с 60,65 гривен до 54,90 гривен за килограмм.
Огурцы короткоплодные украинцы могут теперь купить по 44,80 гривен, хотя месяц назад на них ставили среднюю цену в 56,65 гривен.
Самым дорогим сортом являются огурцы Эстафета, которые в июне продавали по 85,22 гривны, а в этом месяце выставляют на прилавки с ценой 74,70 гривен.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине стартовал сезон сбора урожая яблок, однако цены на новые плоды ошеломили покупателей, они почти втрое выше, чем в тот же период прошлого года.
Ранее стало известно, что в Украине переписали цены на популярные крупы. В частности, в июле подешевели некоторые виды продуктов. Например, пропаренный длиннозернистый рис ощутимо подешевел. Цены снизились с 68,13 до 54,10 гривен.
Накануне экономист Центра экономической стратегии Андрей Акименко рассказал, что замедление роста цен продовольственной корзины в Украине можно ожидать ближе к октябрю-ноябрю этого года.
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Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
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