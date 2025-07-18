В разы доступнее, чем в июне: в Украине переписали цены на базовый овощ

Цены в супермаркетах снизились сразу на все сорта популярного овоща.

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Как изменились цены на огурцы в супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Все сорта огурцов в супермаркетах подешевели

Самые дешевые огурцы стоят меньше 40 гривен

В Украине цены на овощи постепенно снижаются под фактором сезонности. Не исключением являются и огурцы, стоимость которых заметно изменилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, в супермаркетах килограмм огурцов в среднем продают по 39,89 гривен, хотя еще в июне популярный овощ стоил 57,15 гривен.

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Гладкие огурцы также снизились в цене. По состоянию на 18 июля оно стоят 47,83 гривны против 65,67 гривен в прошлом месяце. Подобная ситуация с колючими огурцами, которые подешевели с 60,65 гривен до 54,90 гривен за килограмм.

Огурцы короткоплодные украинцы могут теперь купить по 44,80 гривен, хотя месяц назад на них ставили среднюю цену в 56,65 гривен.

Самым дорогим сортом являются огурцы Эстафета, которые в июне продавали по 85,22 гривны, а в этом месяце выставляют на прилавки с ценой 74,70 гривен.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине стартовал сезон сбора урожая яблок, однако цены на новые плоды ошеломили покупателей, они почти втрое выше, чем в тот же период прошлого года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что в Украине переписали цены на популярные крупы. В частности, в июле подешевели некоторые виды продуктов. Например, пропаренный длиннозернистый рис ощутимо подешевел. Цены снизились с 68,13 до 54,10 гривен.

Накануне экономист Центра экономической стратегии Андрей Акименко рассказал, что замедление роста цен продовольственной корзины в Украине можно ожидать ближе к октябрю-ноябрю этого года.

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